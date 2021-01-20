Berk Oktay Yasak Elma'dan ayrılıp Savaşçı'ya geri mi dönecek? Yasak Elma Çağatay diziden ayrılıyor mu?

Berk Oktay'ın Yasak Elma 'nın kadrosun ayrılacağı iddia edildi. Berk Oktay'ın Yasak Elma'dan ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken, Savaşçı dizisine geri döneceğide ileri sürüldü. Peki Berk Oktay Yasak Elma'dan ayrılıp Savaşçı dizisine geri mi dönecek?

Yasak Elma'da 4. sezona ayrılıklarla başlanmış ve senaryo değişikliğine gidilmişti. Talat Bulut ve beraberinde birçok kişinin diziden ayrılması ile kadroya yeni isimler eklendi. Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu bu sezon diziye dahil olan isimler. Berk Oktay Yasak Elma'da Çağatay karakterini can veriyor. Çağatay'ın annesi Feride'yi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu babasını ise Hasan Ali Kuyucu oynayan Erdal Özyağcılar canlandırıyor.

Hasan Ali Kuyucu şirketin ortağı olarak tek amacı şirketin tamamına ulaşmaktı. Hasan Ali Kuyucu sürekli planlar yaparak diğer ortakları Şahika ve Ender'i alt etmeyi başardı. Bu durum karşısında yardımcı olmayan Yıldız ise Ender'in yeniden düşmanı oldu. Şahika ve Ender Hasan Ali'den hisselerini geri almak için iş birliği yapmaya karar verdi ve savaş başladı. Güçler dengesi yine değişti. Diziye yeni dahil olan Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakteri de Yıldız'ın yanında olunca ortalık yangın yerine döndü. Şahika ve Ender ise yanlarına Yıldız'ı hiç istemeyen kayınvalide Feride'yi aldı. Çağatay ve Yıldız'ın aşkında sürekli engeller çıkması ve Yıldız'ın başına devamlı bir şeyler gelerek olaylara dahil olması artık Çağatay'ı bunalttı. Huzuru kaçan Çağatay Yıldız'dan boşanacak mı?

Son bölümlerde de Çağatay karakterinin dizide daha az yer alması ve senaryodaki gidişat ayrılık iddialarını gündeme getirdi.İddialar boşanacakları ve böylelikle Berk Oktay'ın diziden ayrılacağı yönünde. Berk Oktay veya yapımdan konu ile ilgili herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.Yasak Elma'nın senaryosundaki bu değişiklikler seyircinin çok hoşuna gitmeyerek ,reytinglere yansıdı ve dizinin izlenme oranı düştü.Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacak hep beraber göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:24