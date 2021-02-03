Berk Oktay evleniyor mu? Berk Oktay'dan flaş evlilik kararı!

Berk Oktay bir süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifinde bulundu, "evet" cevabını alan yakışıklı oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Berk Oktay gerçek Yıldız'ını buldu!

Yasak Elma'da Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay dizide Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri ile senaryo gereği aşk yaşıyordu. Gerçek hayatta sevgilisinin adının da Yıldız olması gözlerden kaçmayarak Berk Oktay gerçek Yıldız'ını buldu yorumları yapıldı. Berk Oktay evlilik haberini ise şöyle duyurdu;

Berk Oktay sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden sevgilisi ile beraber el ele tutuşmuş fotoğraflarını yayınlanarak " Beraber yaşlanalım mı? " yazdı. Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Gel de evet deme ...Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim " yazarak mutlu haberi takipçilerine duyurdu. İkiliye tebrik mesajları yağdı.

Berk Oktay magazin dünyasına yansıyan haberleri ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sene eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile 4 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandıran Berk Oktay'ın davası hala sürüyor. Merve Şarapçıoğlu ile davası süren Berk Oktay dönem dönem çıkan iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı şiddet, aldatma gibi konularda suçlarken Berk Oktay ise kendisinin çıplak fotoğraflarını sosyal medya üzerinden dağıtmakla suçluyor. Avukat Merve Şarpçıoğlu ve Berk Oktay ikilisinin davaları yüksek mahkemeye taşınarak devam ediyor.

Berk Oktay özel hayatı ile olduğu kadar iş hayatında da aldığı kararlarla gündem olmuştu. 4 sezondur Savaşçı dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu birden dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Savaşçı dizinden ayrılan Berk Oktay'ın Yasak Elma dizisi ile anlaşmış olduğunun ortaya çıkması üzerine olay olmuştu. Fenomen dizi Savaşçı'dan ayrılması şaşkınlıkla karşılanan Berk Oktay bu ayrılık sebebinin nedeni ise Savaşçı dizisinin hala başlamamış olması ve akıbetinin tam belli olmamasından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Berk Oktay şu an Yasak Elma'da Çağatay karakterini canlandırmaya devam ediyor.