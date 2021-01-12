Berk Oktay'dan Cevap Geldi! Trans Kadın İle Cinsel İlişki Yaşadığı İddia Edilmişti

Berk Oktay hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Berk Oktay’ın, Merve Şarapçıoğlu ile evli olduğu süre zarfında trans bir kadın ile ilişkiye girdiği öne sürülen oyuncu Berk Oktay bir önceki akşam Yeniköy'de gazeteciler ile sohbet etti.

Hakkında ortaya atılan iddialara oyuncu Berk Oktay şu şekilde cevap verdi, bunlara sadece güldüğünü söz konusu kişilere adaletin gerekli cevabı vereceğini, ifade etti.

Berk Oktay hakkındaki iddiaları yalanladı.

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile zor bir ayrılık süreci yaşayan Oktay, Şarapçıoğlu’nun uygunsuz görüntülerini yaydığı gerekçesi ile boşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda boşanma davasının sonuçlanmıştı.

Eski eşlerin çekişmeleri ise devam ediyor. Merve Şarapçıoğlu'nun, düğünlerinde kendi ailesinin Berk Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiği, boşanma aşamasında bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istediği öne sürülmüştü. Oktay, Şarapçıoğlu'nun iddiasıyla ilgili olan sorular üzerine bu konular ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu vurguladı.

Merve Şarapçıoğlu ile evli olduğu sırada Berk Oktay’ın trans bir kadınla beraber olduğu ileri sürüldü, bu konu için Berk Oktay, aklıselim olan kişilerin neyin ne olduğunu gördüğünü, bunlara sadece gülüp geçtiğini. Güzel bir işi olduğunu ve güzel bir ilişkilerinin olduğunu. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini. Bugüne kadar olan bütün davaları kazandığını, bundan sonrakilerde de adalet gerekli cevabı verecektir. Saat olayı, trans olayı, evi toplayıp gittiğim iddiası. Saçma sapan işler olduğu. Karşı tarafın hep ceza aldığını, ifade etti.

Bir süre önce Beyaz TV kanalında yayımlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına konuk edilen trans kadın Birsu, komşusu olan Berk Oktay ile birkaç defa cinsel ilişkiye girdiklerini hatta cinsiyet değiştirme kararında Berk Oktay'ın büyük katkısının olduğunu iddia etmişti. Berk Oktay’ın canlı yayına bağlanan avukatı konuya ilişkin gerekli belgeler ile hakim karşısına çözülmesi konusunda isteklerinin olduğunu iletmişti.