Berk Erçer Kimdir? Yaşı ve Dizileri

Berk Erçer Türk dizi oyuncusu ve fotoğrafçıdır. İstanbul doğumlu olan Erçer 9 Kasım 1983 gününde dünyaya gözlerini açmıştır. 180 cm boyunda olduğu öğrenilen Türk dizi oyuncusu ve fotoğrafçının kilosu ise 73’tür. Akrep burcu olduğu öğrenilen Berk Erçer kahverengi gözlere sahiptir. Lisans eğitimini ise Bilgi Üniversitesi görsel iletişim tasarım ve fotoğraf bölümünde gerçekleştiren oyuncu Doktorlar dizisinde Güney Aydoğdu karakteri ile televizyon macerasına ilk adımını atmıştır.

Ortaokulda ve lise yıllarında tiyatro ile ilgilenen oyuncu Berk Erçer, üniversitesi zamanında ise kısa filmler çekmiştir. Daha sonra da kamera önünde yer almaya başlayan Türk dizi oyuncusu bunun yanı sıra, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Her ne kadar oyuncu olarak kariyerine devam etme kararı alsa da Erçel bu zevkinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

Sevilen oyuncunun Kurt Seyit ve Şura projesinde hayat verdiği Mişa karakteri ise Erçer’in parladığı proje olarak yorumlanmıştır. İş hayatına bakışında rol ayrımı yapmayan Erçer, oyunculuk mesleğinin eğitimden çok yetenek gerektirdiğini düşünmektedir. Bir karaktere hayat verdiği zaman seyirciyi ikna edebiliyorsa çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, işinin yetenek gerektiren bir ikna etme sanatı olduğuna söylemiştir. Elbette yapılan her işin eğitimini almak kişiye artı bir değer katacak iken oyunculuk mesleğinde de eğitim ve yetenekli olmak oldukça önemlidir. Başrol oynadıktan sonra ise oyuncularda ego artması gibi bir durumun söz konusu olmadığından bahseden Berk Erçer, bu meslekte egoyu moda zanneden kişiler olduğunu ifade etmiştir.

Kurgu yerine gerçeğe dayalı hikayeleri tercih ettiğini belirten oyuncu, bugüne kadar yer aldığı projelerin her biri için oldukça güzel işlerdir, şeklinde bahsetmektedir. Bu süreçte öncelikli olarak kendini geliştirme imkanı bulduğunu belirten Berk Erçer, proje seçimlerinde farklı farklı karakterleri tercih ettiğini.