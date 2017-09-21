Berk Erçer kimdir? Elçin Sangu'nun yeni partneri kim

Berk Erçer kimdir? Elçin Sangu'nun Kanal D ekranlarında hazırlanan yeni dizisi için başrol oyuncusu belli oldu. Hayranlarının merakla beklediği isim kesinleşti. Peki Berk Erçer kimdir.

Kanal D ekranlarında yeni sezonun en çok ses getiren işi olarak görülen Gülizar dizisi için başrol oyuncusu Elçin Sangu'nun partneri diziden daha çok merak ediliyordu. Kiralık Aşk dizisinde yaşadığı başarıyla reytinglerin en çok aranan yüzü olan Elçin Sangu bir yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Bu dizi için Barış Arduç gibi bir partner arayan yapım ekibi kararını verdi. Yeni dizide başrol Berk Erçer'in!

Peki Berk Erçer kimdir?

1983 doğumlu Berk Erçer, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi fotoğraf bölümü oyuncusu olan yakışıklı partner en sevdiği şey fotoğraf çekmek. Mesleğine aşık olan Berk Erçer, profesyonel bir oyuncu. Doktorlar dizisinde 2 sezon rol alan oyuncuyu daha sonra Kurt Seyit Şura ve Bedel dizileriyle ekranlarda gördük. Şimdi Kanal D için ekrana gelen Gülizar'da başrol oynayacak.