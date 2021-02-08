Bergüzar Korel’den Yeni Dizi Müjdesi

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel uzun bir süredir dizi setlerinden ayrı kalmıştı. “Vatanım Sensin” isimli projede eşi Halit Ergenç ile birlikte dizinin başrollerini paylaşan çift bu diziyle büyük izleyici kitlelerine ulaşmış ve takdir toplamıştı. “Vatanım Sensin” yapımından sonra ise Bergüzar Korel tek kişilik gösterisi olan “Kızlar ve Oğlanlar” ile hayranları ile buluşmuştu.

Salgın döneminin henüz başlarında geçtiğimiz senenin Mart ayında ikinci çocuğu olan oğlu Han’ı dünyaya getiren Bergüzar Korel, dizilerden uzak kaldığı süre boyunca müzik çalışmalarına yöneldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada pandemi süresi boyunca yaptığı canlı yayınlar ile sosyal sorumluluk projeleri adına önemli konularda takipçilerini bilgilendirdi.

Oyuncunun son yıllarda Bir Aşk İki Hayat, Başka İhtimal ve Azizler isimli sinema filmlerinde rol aldığı ise biliniyor. Uzun süredir dizi setlerinden ayrı kalan Bergüzar Korel’in hayranları ondan yeni bir proje beklemekte. Başarılı oyuncu Korel’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü oyuncu, yeni proje ile seyirci karşısına çıkacak. Bergüzar Korel bu kez Exxen platformunda yayınlanacak bir dizi için hazırlıklarını sürdürmekte. TV100’den Birsen Altuntaş’ın duyurduğu habere göre ünlü oyuncu Exxen platformunda ekranlara gelecek olan dizi ile geri dönecek. Oyuncu Bergüzar Korel’in “Canlı Yayın” isimli projeyi kabul ettiği ifade edildi. 3 sezon sürmesi planlanan Canlı Yayın isimli projede oyuncu “Neslihan” isimli karaktere hayat verecek. Bir sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin toplam bölüm sayısı ise 30 olarak planlanmış durumda. Dizinin yönetmenliği Can Ulkay tarafından yapılacak iken Canlı Yayın’ın yapımcısı ise saran Medya olarak bildirildi. Henüs hakkında kısıtlı bilgilere sahip olunan dizi için İstanbul’da çekimleri yapılacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde dizi hakkında detaylar ortaya çıkmak için Beklerken Bergüzar Korel hayranları ise bu gelişme karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Ünlü oyuncu dizi setlerine geri dönüyor.