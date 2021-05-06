Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Aile Saadeti

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu Özdemir, abisinin eşi olan Beren Saat, ailesi ve arkadaşları ile birlikte 37. yaş gününü kutladı bununla birlikte o anlardan fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir, paylaşmış olduğu fotoğrafın altına “Aslında bu fotoğrafta epey eksiğiz.” şeklinde bir açıklama yazdı ve ailenin diğer yarısının yasaklar nedeniyle yanlarında olamadığını fakat kalp kalbe olduklarını belirtti.

Beren Saat 2014 senesinde şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu Saat, görümcesi Canan Doğulu Özdemir'in aile arasında düzenlenen doğum günü eğlencesine katıldı ve Beren Saat'in neşeli anları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ve sonrasında görümcesi ile de yaşadığı zor günleri geride bıraktı ve Canan Doğulu Özdemir'in yeni yaşını sosyal medya hesabından da kutladı. Görümcesi ile birlikte fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Beren Saat, paylaşmış olduğu fotoğrafın üzerine “Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim.” şeklinde açıklamalar yazdı.

Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu Özdemir'in 37. yaş doğum gününden paylaşılan fotoğraflar yoğun bir ilgi ile karşılaşıldı. 31. yaş doğum günü kutlayan Özdemir'in sosyal medya paylaşımları çok sayıda beğeni aldı ve bunun yanı sıra Gonca Vuslateri ve Gözde Kansu gibi ünlü isimler de yorumlarda bulundu.

Ünlü isim Beren Saat Şubat ayında kayınvalidesi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamış ve üzerine bir açıklama yazmıştı. Kayınvalidesinin doğum gününü de Şubat ayında kutlayan Beren Saat, fotoğraflarının üzerine “İyi ki doğdun. İyi ki varsın” şeklinde bir not yazmış ve bu şekilde aralarındaki buzların eridiğini ifade etmişti. Anne Serpil Doğulu ise gelini Beren Saat ile ilgili 2017 yılında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti ve gelini için “Beren çok şeker biri ve çok da iyi bir gelin. Aramızda ise asla öyle sorunlar olmadı.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.