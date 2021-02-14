Beren Saat'ten Dikkat Çeken Dekolteli Paylaşım!

Başarılı oyuncu Beren Saat son paylaşımı ile hayranlarından ilgi topladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ilgi çekmeye devam ediyor. Son paylaşımında dikkatleri üzerine çeken oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Eskiye göre, kişisel sosyal medya hesabını daha aktif olarak kullanan oyuncunun bu hareketi takipçilerinin hoşuna gitmedi. Başarılı oyuncu bir dönem boyunca neredeyse hiç ilgilenmedi. Sosyal medya hesabı ile artık daha yakın ilişki kuran Beren Saat sosyal medya üzerinden genel olarak bazı konularda tavrını ve tepkisini koymaktan çekinmezken zaman zaman da yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Mesajları ve duygularını anlatan uzun yazıları ile de ilgi çeken oyuncu eşi Kenan Doğulu ile olan ilişkisi hakkında yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşulmakta. Genel olarak sosyal medya hesabından kendi özel fotoğraflarını ya da eşi ve Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını paylaşan oyuncu son yaptığı paylaşım ile de magazin gündeminde yer aldı.

Diğer taraftan çeşitli firma ve markalardan hediyeler alan Beren Saat onlara teşekkürlerini de iletmekten çekinmedi. Bugün yaptığı paylaşımda ise kendisine gelen bileklik için bir paylaşımı gerçekleştiren Saat, kedisi ile birlikte poz verip fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan pozda ise bazı ayrıntılar oyuncunun takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Beren Saat’in kullandığı kırmızı renk ruj Sevgililer Günü’ne özel olarak değerlendirildi. Kırmızı ruj sürmesi ve tırnaklarında kırmızı oje kullanması bugün için özel olarak hazırlandığını düşündürdü. Kırmızı büstiyeri de fotoğraftan gözüken Saat mutlu gözüküyordu.

Bir süre önce eşi Kenan Doğulu ile birlikte zor günler atlatmış olan başarılı oyuncu neredeyse eşi ile birlikte ayrılık aşamasına gelmişti ancak salgın döneminde eşi ile konuşup sorunlarını çözdükleri öğrenildi. Üstelik verdiği bir röportajda da ilişkilerine devam etme kararı aldıklarını açıklayan Saat, bugüne özel olarak yaptığı hazırlıkta da eşiyle aralarının iyi olduğunu bir kez daha doğruladı.