Beren Saat Kazada Kaybettiği Eski Sevgilisini Anmayı Unutmadı

Oyuncu Beren Saat, 2014'te Los Angeles'ta Kenan Doğulu ile dünya evine girmişti. İkilinin arasında uzun zamandır esen soğuk rüzgarlar çok konuşulmuştu. Geçen sene bu olaylar olurken, "İlk Aşkım" dediği Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için sosyal medyada bir çok tepkiyi üzerine çeken Saat, bu sene de kendi Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle eski sevgilisinin doğum gününü kutlamayı es geçmedi.

"BENIM KAHRAMANIM"

Saat, Instagram hesabının hikaye kısmında sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşıp altına "Doğum günün kutlu olsun...Benim kahramanım..." notunu ekledi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yine tepkileri üzerine çekti ve sosyal medyada gündeme oturdu. Yaptığı bu paylaşımın kimileri eşi Doğulu'ya bir saygısızlık olduğunu düşünürken, bir kesim de oyuncunun bu yaptığının çok vefalı bir davranış olduğunu savundu.

"HAYATIMIN AŞKI"

Kazada yaşamını yitiren Efe Güray, Beren Saat'in çocukluk arkadaşı ve ilk aşkıydı. Saat, seneler sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren Güray için şu cümleleri söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

EFE GÜRAY HAKKINDA

1985 Ankara doğumlu olan Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde burslu okuyordu. Bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Saat'in ünlü olmasını çok desteklemişti. Hatta Saat'in ünlenmesine vesile olan yarışmaya katılmasını sağlayan da kendisi idi ve bu süre zarfında Saat'i hiç yalnız bırakmamıştı.

UZUN SÜREDEN SONRA İKİLİDEN GELEN POZ

Bir süredir evliliklerindeki problemlerle gündem olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ise son zamanlarda aralarındaki buzların eridiğine ilişkin haberler çıkmıştı. Saat, Canan Doğulu'nun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunduktan sonra Doğulu da "Seni çok seviyorum..." notuyla yıllar sonra ikilinin aynı karede olduğu bir paylaşım yapmıştı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Son olarak, Şubat ayında Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutlamıştı. Birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıp "İyi ki varsın...İyi ki doğdun.." notunu düşmüştü. Bu hareketiyle ailelerin ve çiftin arasındaki buzların eridiğini göz önünü sermişti.