Benim Adım Melek Hayranları Ayrılık Kararı Karşısında Ne Yapacağını Şaşırdı

Bir TRT dizisi olan “Benim Adım Melek” isimli proje 54. yeni bölümünü ekranlara getirmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi gibi iki başarılı oyuncu bulunan projede Halil ve Melek'in evlilik konusunun hangi sonuca varacağı merak konusu olurken dizinin hayranları da heyecanlı bekleyişi sürdürmekte. Halil ile Altay arasında beklenmeyen gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar…

Diğer taraftan Cumali bu işin bitmesi için bastırırken Alpay ise bu durumu engellemek adına çabalarını arttırmak üzere. Evlenme konusu ile gündeme gelen Halil ve Melek ise bu durumda eli kolu bağlı bir şekilde beklemekte. Melek'in Alpay'a sarf ettiği sözler kavgada bile söylenmeyecek derecede olurken Melek, eski eşine onu hiçbir zaman sevmediğini, hata yaptığını ve onu her zaman seveceğini söyleyerek ağır ithamlarda bulunmuştu. Halil ise malı ve mülkünün Melek'in yaşamından daha değerli olmadığını belirten sözler sarf ederken gerçekler ile yüzleşen bir Melek’i karşısında buluyor. Ancak Melek, Halil'den kendisini affetmesini isterken ikisinin evlenemeyeceğini söylemeye devam ediyor.

Halil ise yaşanan tüm bu gelişmeler ardından Melek'in aklını karıştıran Altay'ı bulmayı başarır. Alpay'ı sokakta bulup dayak atan Halil, seyircileri şaşırtacak dakikalara imza atar. Halil'den ciddi bir şekilde dayak yiyen Altay ise durumunun kötü olduğu anlaşılırken çevredekilerden adam öldü sözleri duyulmaktadır. Yaşanan bu dayak olayının ardından Halil'in polis tarafından gözaltına alınması ise dizide önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Akşam saatlerinde Melek ise evine mutsuz bir şekilde dönüyor. Ancak Halil ve Alpay arasında yaşanan durumlardan habersiz olarak evine gitmiş bulunuyor. İkilinin aileleri ise nikah tarihi hakkında bilgi almaya çalışırken dizi içerisinde mutlu günlerin yaklaşması için oldukça fazla zaman geçmesi gerekiyor gibi gözükmekte.