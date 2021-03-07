Benim Adım Melek Dizisinin Zümrüt’ü Sosyal Medyada Gündem Oldu

TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamlarında yayın hayatına devam eden “Benim Adım Melek” isimli dizi, kemik izleyici grubu ile yola devam etmekte. Dizinin başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan yer alırken Zeyno Eracar ise her yeni bölümde yaptıkları ile seyircileri oldukça kızdırıyor. Bugüne kadar 56 bölümünü geride bırakan dizi Benim Adım Melek, 57. yeni bölümü ile de merak edilmekte.

Son olarak 56. bölümü ile yayınlanan Benim Adım Melek dizisindeki Zümrüt karakteri, dizinin hayranlarını oldukça kızdırmış ve neredeyse çıldırtacak noktaya getirmişti. Karakterin bu davranışlarını sürdürüp sürdürmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak. Rabia Soytürk tarafından canlandırılan Defne karakterinin Zümrüt’ün kendisine olan kötü davranışları yüzünden evi terk etmesi projede üzüntü dolu anlar yaşatacak. Dizinin kötü karakteri olan Zümrüt’ün Defne'yi evden kovması ile birlikte seyirci gözyaşlarına boğulacak. Dizi içinde de gözyaşları sel olurken Zümrüt, bu durum karşısında daha çok sinirlenecek.

Dizideki karakterler Defne ve Ömer'in düğününden sonra mutluluğu bir türlü yakalayamamıştı. Bu durumun sebebi olarak ise Zümrüt karakteri gösterilmişti. Defne’nin yeni bölümde evden ayrılma kararı alması ile Ömer şoka uğrayacak ve beklemediği bir karar karşısında sarsılacak.

Benim Adım Melek dizisinin kötü karakteri Zümrüt, Defne'nin yanı sıra Melek'in de peşinden ayrılmamak da ısrarcıdır. Yaptıkları ile her hafta seyirciyi çileden çıkartmakta olan Zümrüt, her ne kadar dizinin hayranlarını kızdırırsa da projedeki heyecan oranını arttıran karakterde olmaktadır. Dizinin hayranlarından bazıları, Ümit'in yaptıklarına gülerken diğerleri de sosyal medyada oyuncunun hayat verdiği karakteri tiye almakta.

Zeyno Eracar tarafından başarı ile canlandırılan karakter o kadar güzel bir şekilde performans sergiliyor ki izleyicilerin sinirlenmesinin asıl sebebi olarak da bu durum gösteriliyor. Oyuncunun hem ses tonu, hem vücut dile hem de tavırları ile ortaya müthiş bir Antepli Zümrüt karakteri çıkıyor. Bu durum aslında dizinin kilit noktası.

Bununla birlikte Zümrüt’ün baskın bir karaktere sahip olması, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmesini sağlarken kötü planları ile de seyirciye sinir krizi geçirtmekte. Özellikle bazı sahneleri uzun süre konuşulurken kalan sahneleri ise izleyicilere kahkahayı bastırıyor. Özellikle Zümrüt’ün konak kapısından girdiğinde kollarını açarak “Melek” diye bağırdı o sahne, sosyal medyanın diline düştü ve seyirciler bu sahne karşısında gülmeye başladı.