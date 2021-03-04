Benim Adım Melek Dizisinden Şok Bir Ayrılık Haberi Daha Geldi

Yayımlandığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Benim Adım Melek dizisi her çarşamba günü hayranları ile buluyordu. Dizi ise son zamanların trendine uymadı ve oldukça uzun soluklu oldu! Ne de olsa bu sezon ekranlarda çoğu dizi tutunamamış ve daha 20 bölüm görmeden düşük reytingler yüzünden final yapmak zorunda kalmıştı!

Öte yandan Benim Adım Melek dizisi 55.bölümü ile çarşamba günü bir kez daha ekranlara geldi ve reytinglerini de bir kez daha yüksek tutmayı başardı. İkinci sezonu ile devam eden dizinin reytingleri ortalama bir şekilde gidiyordu fakat dizi en sonuncu bölümü ile reytinglerini arttırmayı başardı! Ekranların başarılı dizilerinde sayabileceğimiz Benim Adım Melek dizisinin hikayesinde de önemli gelişmeler var!

DEFNE KARAKTERİ AYRILIYOR

Benim Adım Melek dizisinin izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşanıyor. Rabia Soytürk tarafından hayat verilen Defne karakteri evden ayrılacak! Bunu sebebi de tabi ki Zümrüt! Zümrüt’ün yaptıklarına daha fazla dayanamayan Defne evden ayrılarak bizlere hüzünlü anlar yaşatacak.

Zümrüt, Defne’yi evden kovduktan sonra eşyalarını toplayan Defne bir an bile tereddüt etmeden kırılmış bir şekilde konağı terk etti. Peki Defne gitti fakat Ömer ne olacak o ne yapacak bu durum karşısında?

Bir önceki hafta dizide Ömer ve Defne’nin o mükemmel düğünün görmüştü. Fakat bu evlilik o düğün kadar güzel ilerlemiyordu. Defne ve Ömer’in evlilikleri babaanne Zümrüt’ün gölgesinde ilerliyordu.

Defne ise konaktan ayrılmayı seçti. Peki şimdi Ömer ne yapacak? Ya da babaannesi Zümrüt’e tepkisi ne olacak izleyicilerin en çok merak ettiklerinden biri de bu.

Zeyno Eracar tarafından başarılı bir oyunculukla hayat verilen Zümrüt karakterini seyirciler hayretler içersin de izlemeye devam etti. Eracar, başarılı şekilde hayat verdiği Zümrüt karakteri ile adeta bağlandı. Seyirciler de bundan hayli etkilenmiş olacak ki birçok seyirci Zümrüt karakterinden özellikle de son bölümden sonra iyice nefret etmeye başladı!

Halil’in annesi Zümrüt Hanım, oğlunun mahpusa düşmesi içinde Melek’i suçladı. Melek ise hala Halil’i beklemekte.

Halil hapiste günlerini geçirirken Alpay ise hastanede. Yeni bölümle birlikte Alpay uyanacak, Kenan ise Melek’e yardım edecek.

Her şeyden öte yeni bölümde bir Melek ve Halil için bir de Ömer ve Defne için üzüleceğiz gibi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14