Bengü Hamile! Şarkıcı İkinci Kez Anne Oluyor

Ünlü ve başarılı şarkıcı Bengü, mutlu haberi hayran kitlesi ile paylaştı ve hamile olduğunu duyurdu. 3 sene önce Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığı bilgisini hayranları ile paylaştı. İkinci defa hamile olduğunu duyuran ünlü isim bebeğinin cinsiyetinin de ne olduğunu da söyledi. 2018 senesinde iş insanı olduğu öğrenilen Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan sevilen şarkıcı evliliğinden bir sene sonra kızı Zeynep'i kucağına almış ve ilk defa annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında bulunan ünlü şarkıcı Bengü müjdeli haberi takipçileri ile paylaştı ve hamile olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı Bengü eşi ve kızı ile birlikte çektikleri fotoğrafını yayınladı ve ikinci kez anne olacağı bilgisini duyurdu. 14 haftalık hamile olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı “Bayramın ilk sürprizi bizden gelsin” şeklinde ifadeler kullandı.

42 yaşında olan şarkıcı Bengü, ilk kızı Zeynep'in abla olacağını ve 14 haftalık bir erkek çocuğa hamile olduğunu duyurdu. “Bizler, hepinize kocaman sevgiler gönderiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde açıklama yazan ünlü şarkıcı, vermiş olduğu bu müjdeli haber ile hayranlarını çok mutlu etti. Bengü Nisan ayında doğum gününü kızı Zeynep ile birlikte evlerinin bahçesine kutlamıştı. Anne kız pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı ilk pastalarını birlikte kestiklerini ve kendisinin çok şanslı olduğunu söylemişti. Herkese iyi dilekleri ve mesajları için çok teşekkür eden 42 yaşındaki sanatçı, “Kocaman öpücükler” notunu da yapmış olduğu paylaşımın altına düşmüştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Bengü, pandemi döneminde de sık sık paylaşımlar yapmış ve ailesi ile birlikte evde zaman geçirdiğini söylemişti. Evde sahneye çıkacakmış gibi tek başına hazırlandığını ifade eden sevilen sanatçı, yarıya kadar bitirmiş olduğu kırmızı rujunu sürdüğünü, ışıltılı küpelerini taktığını ve evde bağıra bağıra şarkılar söylediğini açıklamıştı.