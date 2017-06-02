Belçim Bilgin Mükemmel Bir Dönüş Yaptı

Bir süredir Londra' da olan Belçim Bilgin geri dönüş yaptı. Belçim Bilgin soluğu Arnavutköy' de aldı.



Londra' da okuyan oğlu Rodin' in yanında olan Belçüm Bilgin İstanbul' a dönüş yaptı. Bir eli uzun zamandır yurtdışında olan güzel oyuncu artık kesin dönüş yaptı. İstanbul' a gelir gelmez arkadaşları ile program yapıp buluşan Belçim Bilgin; ' Bu sıralar boştaydım kendime yeni şeyler katmak için Londra' da zaman geçirmeyi tercih ettim' ded.