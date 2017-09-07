Behzat Ç geri mi dönüyor ?

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, 'Behzat Ç.' dizisi hakkındaki yazısı şu şekilde

"Aslında en büyük baskı senarist Emrah Serbes'in üstünde.

Sosyal medyada yayınladığı 'Behzat Ç.'nin yeni senaryo çalışmalarına dair fotoğraflar ciddi bir kalabalığı heyecanlandırdı.

Bir dönemin fenomen dizisi tekrar ekrana taşınacak mıydı?

Bunun yanıtı yaz başında 'büyük olasılıkla şifreli bir kanal' olarak dillendiriliyordu. Ancak sonra ses çıkmadı.

Emrah Serbes'in fotoğrafları üzerine yaptığım küçük bir araştırma beni dünya çapında bir adrese çıkardı. 'Behzat Ç.'nin elbette Türkiye odaklı ama dünya pazarına açılan bir internet dizisi olarak deyim yerindeyse hayatımıza girmesine ramak kaldı.

Özet geçersek, Behzat Amirim dönüyor sevgili okur!"