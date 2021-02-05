Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu'nun Yeni Dizisi Başlıyor! Hamlet Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçmiş yıllarda Behzat Ç dizisinde oynadığı Behzat karakteri ile büyük beğeni toplayan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi Hamlet’i duyurdu. Elit İşcan ile birlikte rol alacağı dizi, televizyon ekranlarında yayınlanmayacak. Yeni çıkan dijital platform Gain’de yer alacak olan Hamlet dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Dizi ve film sektörünün daha çok dijital platformları taşınması ile birlikte pek çok yeni dizi ve film çekilmeye başladı. Rtük tarafından karışılmayan bu dizilerde ünlü oyuncular severek keyif alarak rol alıyorlar. Son zamanlarda kendinden sıkça bahsettiren Gain Medya, usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Behzat Ç dizisi ile kendinden sıkça söz ettiren Erdal Beşikçioğlu’na genç yetenek Elit İşcan, Gain için çıkarılacak dizide başrolü paylaşacaklar. Adı “Hamlet” olacak bu dizinin konusu, ne zaman başlayacağı, oyuncuları, nerede yayınlanacağı merak ediliyor.

HAMLET DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Behzat Ç dizisi ile büyük bir hayran kitlesi edinen Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi Hamlet ile ekranlara geri dönüyor. Ancak bu sefer bir farkla. Hamlet adlı dizi televizyon ekranlarında değil telefon ekranlarından izlenebilen Gain’de yayınlanacak. Son projesi “Çocuk” dizisi olan Beşikçioğlu Gain için hazırlanan Hamlet dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Kaan Müjdeci yapıyor. Bunun yanı sıra dizinin senaryosu da yine Müjdeci tarafından yazılıyor. Astoros Film ve Gain’in ortak projesi olan Hamlet dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun partneri Küçük Kadınlar dizisinden tanıdığımız Elit İşcan olacak.

Söz konusu isimlerin yanı sıra; Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Murat Kılıç, Serdar Orçin gibi isimler de Hamlet dizisinde yer alacak.

HAMLET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu henüz tam olarak netleşmemiştir fakat dizinin türünün dram olacağı tahmin edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 17:31