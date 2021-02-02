Begüm Birgören Kimdir? Boyu, Yaşı, Hayatı ve Bilinmeyenleri

Begüm Birgören. 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk mesleğini seçen Birgören, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmıştır. 166 cm boyundaki oyuncunun kilosu ise 53’tür. Başak burcu olan oyuncunun göz ve saç rengi kahverengidir. Evli olan ünlü oyuncunun eşinin ismi ise Mehmet Cemil’dir. Eskişehir doğumlu olan oyuncunun bir kedisi ve bir köpeği de bulunmaktadır. Tam adı Ayşe Begüm Birgören olan oyuncu geçtiğimiz sene 2020’de edebiyat öğretmeni olan Mehmet Cemil ile evlenmiştir. Çiftin çocuğu ise henüz bulunmamaktadır.

Begüm Birgören 13 yaşından beri tiyatroya ilgilidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin hafta sonu kursları ile mesleğe ilk adımlarını atmıştır. Eğitim hayatında ise Bahçeşehir Üniversite’si Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Oyunculuğa ilk adımını 2002 senesinde “Beşi Bir Yerde” ile yapan Begüm Birgören, 2007 yılında ise Karayılan dizisindeki Elvan karakteri ile de izleyicilerden ilgi çekmeyi başarmıştır. Kişilik özellikleri arasında sıcakkanlılık, mütevazilik ve samimi olmak gibi özellikler bulunduran oyuncunun tek isteği yalnızca işi ile gündeme gelmektir. Kendi halinde bir hayat yaşadığını söyleyen Birgören, göz önünde olmayan biri olduğunu ve evde arkadaşları ile vakit geçirdiğinden bahsetti.

Oyuncunun ilk filminin ismi ise “Sen Ne Dilersen”. Angelina Jolie’ye hayranlık duyan Begüm Birgören, sakin bir yaşam sürdüğü hakkında konuşuyor. Sevdiği işi yapıp ondan para kazanabildiği için çok şanslı olduğunu düşünen oyuncu hayallerini yaşamayı başardığını söyledi. Oyuncunun kariyer planında ise bir gün kendi hikayesini yazıp yönetmek bulunuyor. Her şey hakkında çok düşünen Birgören son yıllarda ise kendini akışa bıraktığından bahsediyor.

Tom Hardy, Paul Dino gibi isimler ise oyuncunun birlikte rol almak istediği oyunculardan yalnızca birkaçı. Türkiye’de de Haluk Bilginer ile birlikte oynadığı için çok mutlu olduğunu açıklayan oyuncu istediği oyuncular ile çalışma fırsatı bulduğundan bahsediyor.