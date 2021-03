Bebek için gün sayıyorlar: Biz yürüyüşçüyüz!

2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, çifti iki yılı geçen evliliklerinin ardından şimdi çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor. Çeşme'de yaptıkları düğüün ardından mutlu ve magazinden uzak bir evlilik hayatına adım atan ünlü çiftin bebeklerinin doğmasına az bir süre kaldı. Baba olmak için sabırsızlandığını kaydeden şarkıcı Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

"Biz yürüyüşçüyüz"

8 aylık hamile olduğu bilinen eşi Öykü Karayel'ün dünyaya kendi bebklerini getirecek olmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Can Bonomo, fotoğrafı We are the walkers (Biz yürüyüşçüyüz) etiketiyle paylaştı. Neşeli halleriyle pozlar veren ünlü çiftin, doğacak oğullarına Roman adını vereceği bildirildi.

Can Bonomo'nun yaptığı bu son Instagram paylaşımı 96 binden fazla beğeni aldı, hayranlar ünlü çifti yorumlarda tebrik etti. 30 yaşındakiünlü oyuncu Öykü Karayel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendini sakin hissetse de doğumun yaklaşmasına doğru içini garip bir heyecanın sardığını dile getirmişti.

"Can ile karşılaşınca her şey anlam kazandı"

Hamileleik haberlerinden önce Öykü Karayel'in bebek sahibi olmakla ilgili verdiği bir röportaj halen daha hafızalarda tazeliğini koruyor. Hiçbir zaman evlilikle ilgili aşırı isteklerinin olmadığını ya da "Asla evlenmem" cümlesini kurmadığına değinen Öykü Karayel, Can Bonomo'nun doğru kişi olduğuna inandığını ve vlilik kararı aldığını belirtmişti. "Can ile karşılaşınca her şey anlam kazandı" diyen Karayel, anne olmak için doğru zamanı beklediğini dile getirmişti.