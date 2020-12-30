Bayi Toplantısı Filmi Konusu Ne, Nerede Çekildi, Oyuncuları Kim?

Daha önce Küçük Esnaf ve Yol Arkadaşım film serisinin senaristliğini yapan İbrahim Büyükak, Bayi toplantısı filmiyle de seyirciyi kahkahalara boğmayı başardı. 21 Şubat 2020’de vizyona giren film bu akşam Star TV ekranlarında tekrar izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Bayi Toplantısı filminin detayları arama motorunda araştırılıyor. Vatandaşlar “Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, Bayi Toplantısı filmi konusu ne, Bayi Toplantısı nerede çekildi?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Sizler için tüm bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte Bayi Toplantısı filmi ile ilgili tüm detaylar…

İzleyicileri televizyon ekranlarına kitleyen Bayi Toplantısı filminin çekimi ve film detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Bayi Toplantısı filmi tam 115 dakika sürüyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak, yönetmenliğini ise Bedran Güzel yaptı. Filmin yapımcılığını ise BKM Film üstlendi. Sevilen oyuncular Doğu Demirkol, Büşra Pekin, İbrahim Büyükak, Onur Buldu’nun başrolleri paylaştığı film komedi türündeki filmlerin arasında dikkat çekmeyi başardı.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı filminin çekimleri için hem Konya’da hem İstanbul’da çekim setleri kuruldu.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı filminin çekimleri Yurdaeroğlu Resort otelde gerçekleştirildi. Çekimin gerçekleştirildiği otelin gerçek adı Yurdaeroğlu Resort değildir, yalnızca senaryo gereği adı bu şekilde geçmektedir.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NE?

Anadolu’dan İstanbul’a gelen Namık, Adem ve Sadık karakterlerinin yer aldığı Bayi Toplantısı filminde, bu üç karakterin hayatlarının en sıkıntılı dönemlerindeyken bir bayi toplantısında yolları kesişiyor. Beklenmedik olaylar arka arkaya sıralanıyor ve Namık, Adem ve Sadık kendilerini çılgın bir planın içinde buluyor. 3 bayinin, içinde bulundukları durumdan kurtulmak için birbirlerine güvenmek ve hızlı hareket etmekten başka seçenekleri kalmıyor.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ HANGİ KANALDA?

Bayi Toplantısı filmi 30 Aralık Çarşamba günü yani bugün hem saat 20.00’da hem de 22.30’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak (Namık)

Onur Buldu (Sadık)

Doğu Demirkol (Adem)

Büşra Pekin (Övgü)

Safa Sarı (Demircan)

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 23:58