Bayhan'dan Deniz Seki paylaşımına açıklama!

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla Türkiye çapında üne kavuşan şarkıcı Bayhan'ın geçmişi büyük tartışmalara neden oldu. 1998 yılının Eylül ayında Adana'da cinayet suçuyla tutuklanan Bayhan'ın 8 yıl hapis cezası aldığı ancak "iyi hali nedeniyle" cezasının 5 yıla düşürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet nedeniyle 2 yıl hapis yatan Bayhan, 200 yılında salıverildi ve kalan cezası paraya çevrildi.

Para cezasını da 3 yıl boyunca ödemeyen Bayhan'ın aksi durumda 16 gün hapis yatacağını ortaya çıkması üzerine yarışmanın jürilerinden olan Deniz Seki çileden çıktı. Bayhan'ın geçmişini ortaya çıkması üzerine "Toplumdan aforoz edilmeli" diyen Deniz Seki, "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadelerini kullandı.

Kendisi de Bayhan gibi hapse girdi!

Bu ifadeleri kullanmasından 11 yıl sonra şarkıcı Deniz Seki, "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla 2014 yılında hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl cezaevinde kalan Deniz Seki'nin Bayhan hakkında kullandığı "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadesi yıllarca magazin gündeminden düşmedi. Yıllar sonra 2018 yılında bir ödül gecesinde barışan Bayhan ve Deniz Seki'nin bu görüntüleri günlerce gündemden düşmemişti.

"Kırgınlığım yok, şarkı hoşuma gitti"

Önceki günlerde Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Bayhan, yıllar önce Deniz Seki ile yaşadığını gerilim hakkında konuştu. Araba kullanırken Deniz Seki'nin son şarkısına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Bayhan, yeniden magazin gündemine oturdu. Şarkıyı çok sevdiği için Instagram'dan paylaştığını kaydeden Bayhan, Deniz Seki'ye karşı herhangi bir kırgınlığının olmadığını kaydetti.