Bay J konuştu, Kerem Bürsin salonu terk etti!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Öğrenciler tarafından "2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne lâyık görülen Bürsin, ödülünü almak için sahneye çıktı. Ödülü aldıktan sonra bir onuşma yapan Bürsin, bu yılın herkes için oldukça zor geçtiğini kaydetti. Bundan sonra daha güzel yılların hayalini kurduğunu belirten ünlü oyuncu, "sınıfta kalan dünya düzeninin" de değişmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bölüm başı sadece 120 bin TL"

Yaptığı ödül konuşmasının ardından sahneden inen ünlü oyuncu Kerem Bürsin beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ödül törenin sunucusu Bay J'nin Bürisn hakkında kullandığı "Kerem Bey zor şartlar altında çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen sene bölüm başı sadece 120 bin TL aldı" ifadeler sonrası salon buz kesti. Bu ifadeler sonrasında aceleyle salondan çıkan Kerem Bürsin'in bir hayi sinirli olduğu görüldü. Kendisine karşı gelen bu beklenmedik eleştiri karşısında şaşırdığı gözlenen ünlü oyuncu yorum yapmadan salonu terk etti.

Bay J özür diledim: Amacı şaka yapmaktı"

Kerem Bürsin hakında kullandığı ifadeler sonrası ödül töreninin sunucusu Bay J'den açıklama geldi. Kerem Bürsin de dahil olmak üzere herkesten özür dileyen Bay J, sadece şaka yapmak istediğini ancak işin dozunu kaçırdığını belirtti.

Magazincilerin konuşmayı keserek çok kötü bir hale getirdiğini kaydeden Bay J, konuşmanın başında Kerem Bürisn gibi dizi setlerinde zor şartlarda çalışan oyuncuların ve işçilerin durumlarından bahsettiğini söyledi. Kerem Bürsin'i oyunculuğu dışında karakteriyle de çok sevdiğini kaydeden Bay J, "Bürsin'in çok zeki olduğunu ve böylesine bir şakadan alınacak bir tip olmadığını" aktardı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:44