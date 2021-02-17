Başrol Oyuncusu Mucize Doktor’dan Ayrılmak İstiyor! Ali Vefa Diziden Ayrılacak Mı?

Fox TV’nin son zamanlarda çok fazla ayrılık yaşanan dizisi Mucize Doktor’dan bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin başrolü olan Taner Ölmez’in Ali Vefa rolünü oynamaktan sıkıldığı ve diziden ayrılmak istediği iddia edildi.

Mucize Doktor, yayınlandığı ilk sezon güçlü senaryosu ve Onur Tuna, Taner Ölmez, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmiş ve reyting rekorları kırmıştı.

Bir süredir hem rakiplerinin çok güçlü olması hem de senaryonun zayıflaması nedeniyle istediği reytingleri bir türlü yakalayamayan Mucize Doktor’da kemik kadrodaki oyuncular teker teker ayrılıyor. Dizinin bölümleri Kalp Atışı ve Doktorlar dizilerinden alınmaya başlayınca izleyiciler diziyi izlemeyi iyice bırakmıştı.

Taner Ölmez, sezon başında diziden ayrılmak istediğini söylemişti fakat belli ki isteği kabul edilmemişti. Ölmez’in ayrılma talebini kesin olarak yapımcıya tekrar ilettiği iddia edildi. Dizideki rolünün üstüne yapıştığını düşünen ve bundan rahatsız olan Taner Ölmez’in yeni teklifler aldığı öğrenildi.

Bu sefer aldığı proje teklifini kaçırmak istemeyen Taner Ölmez, Mucize Doktor adlı diziden ayrılmak istediğini net bir şekilde yapımcılara belirtti. Peki Taner Ölmez ayrılırsa Mucize Doktor bitecek mi? Şu an için dizinin bitip bitmeyeceği ya da Taner Ölmez’in yerine başka bir ismin gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan’ın ayrılığından sonra dizinin sevenleri kemik kadrodan birinin daha ayrılmış olmasına üzülmüştü. Geçtiğimiz aylarda da Özge Özder, Korhan Herduran da diziden ayrıldığını açıklamıştı. Bir süre sonra diziye Merve Dizdar ve Seda Bakan da dahil olmuştu fakat istenilen verim alınamayınca diziden ayrılmaya karar vermişlerdi.

Taner Ölmez’in, yüksek ücretli yeni bir dizi teklifi aldığı ve bu teklife sıcak baktığı hatta el sıkıştığı iddia edildi.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 yılında Tunceli’de doğan Taner Ölmez, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk rol aldığı dizi İstanbul’un Altınlarında gösterdiği oyunculuk performansıyla seyircilerin beğenisini toplamıştır. Kayıp Şehir dizisi ile ünlenen Taner Ölmez’in, dizi sektöründe adından sık sık söz ettirmesine Medcezir dizisinde gösterdiği performans neden olmuştur. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Genç Osman karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır. İşte onlardan birkaçı…