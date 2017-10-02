Başak Dizer hamile mi ? Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor ?

Ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl Paris'te evlendiği Başak Dizer ile mutlu bir evlilik yaşıyor.Her fırsatta baba olmak istediğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ sonunda muradına eriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ , Başak Dizer çiftinin bebekleri oluyor haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü.Başak Dizer'in 2,5 aylık hamile olduğu kulaktan kulağa yayılırken ünlü çiftin bu haberi mutluluklarına ve çocuklarına nazar değmesinden korktukları için sakladığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile birlikte Cesur ve Güzel dizisinde rol almıştı.Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün cesur sahneleri diziye damga vurmuştu.