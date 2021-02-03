Barış Arduç ve Eşi Gupse Özay'dan, Çocuk Şartı!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç geçtiğimiz yaz ayında uzun süredir birlikte olduğu senarist Gupse Özay ile sade bir şekilde nikah kıymışlardı. Sosyal medya üzerinden oldukça beğeni toplayan nikah fotoğrafları ve çiftin pandemi dolayısıyla sakin sessiz şatafattan uzak ve yalın ayak bahçede yaptıkları nikah, çoğu kişi tarafından oldukça samimi bulundu.

Barış Arduç, şu sıralar yeni bir proje için hazırlık aşamasında. Barış Arduç'un başrolünü Gökçe Bahadır ile paylaşacağı Netflix platformu üzerinde çekilecek olan, Kulüp dizisinde rol alacak. Barış Arduç canlandıracak olduğu rolde ise İsmet isimli bir taksici olarak rol yapacak. Aynı zamanda bir süre sonra reklam projesinde yer alacak olan Barış Arduç, proje ile ilgili bulunmuş olduğu toplantıdan çıkarken muhabirler ile yaptığı röportajdan dizinin çekimlerinin başladığını ama kendisinin de Şubat ayında dizi çekimlerine dahil olacağını ifade etti.

Barış Arduç, Gupse Özay çiftinin Deliha filminde tanıştıkları ve çok uzun bir süre birlikte olduktan sonra evlilik kararı aldıkları biliniyordu. Geçen yaz evlenen çiftin, hayranları çiftin çocuk sahibi olacaklar mı? Sorusunu oldukça merak etmektelerdi. Muhabirler röportaj esnasında sevilen oyuncu Barış Arduç'a bu soruyu yönelterek çiftin bu konudaki görüşlerini, düşüncelerini öğrenmek istediler.

Bu soruyu Barış Arduç'a sorulduğunda, Arduç bu soruya şu şekilde cevap verdi, herkesin çocuk sevdası vardır bizde isteriz , ama doğru zaman diye bir şey var, şeklinde açıklamasını yaptı.

Barış Arduç yaptığı açıklamada doğru zaman ifadesinde neyi kastettiğini şu şekilde ifade etti, çiftin çocuk sahibi olmadan önce yapmak istedikleri bazı önceliklerinin olduğu, öncelik iş hayatlarının hal olması gerektiğini, daha sonrasında çocuk niyetleri olduğunu ifade etti.

Sevilen oyuncu, aynı zamanda eşi Gupse Özay'ın şu aralar işlerini evden yürüttüğünü de açıklamasına ekledi.