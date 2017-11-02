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Barış Arduç ve Elçin Sangu'dan bomba düet !

Kiralık Aşk dizisi ile ekranların en sevilen çiftlerinden olan Barış Arduç ve Elçin Sangu çifti yeni filmleri için şarkı söyledi.Barış Arduç ve Elçin Sangu düet yaptı.Yayınlanan düet kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:18
Barış Arduç ve Elçin Sangu'dan bomba düet !

Ekranların sevilen çifti Barış Arduç ve Elçin Sangu yeni filmi 'Mutluluk Zamanı' için bir kez daha kamera karşısına geçti.Kiralık Aşk dizisinden sonra ilk kez bir projede yer alan  Barış Arduç ve Elçin Sangu ,  'Mutluluk Zamanı' filmi için düet yaptı.

Elçin Sangu ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştıkları 'Mutluluk Zamanı' filmi için 10 Kasım sinema severler ile buluşacak.Mutluluk Zamanı için  'Bu Su Hiç Durmaz' şarkısını birlikte söyleyen ikili kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.Sözü ve müziği Bülent Ortaçgil'e ait olan 'Bu Su Hiç Durmaz' şarkısının  klip yönetmenliğini Şenol Sönmez yaptı.

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