Barış Arduç Star TV yeni dizisinde partneri kim olacak

Star TV 2017-2018 sezonu yeni sezon tanıtımı büyük ses getirmeyi başardı. Özellikle damga vuran iki isimden biri olan Barış Arduç'un yeni dizisi merak ediliyor. Ekranların yıldız ismi Arduç yeni bir dizisiyle kendi kanalına geri dönüyor. En son Kiralık Aşk dizisiyle milyonlarca hayranı olan yakışıklı oyuncu için gözler bayan başrol oyuncusuna çevrildi. Sır gibi saklanan Burak Özçivit ve Barış Arduç projelerinde kadın başrol oyuncusu için teklifler bu hafta götürülmeye başlanacak.

Beren Saat ve Merve Boluğur!

Kulislerden gelen bilgilere göre Star TV yeni dizisi için teklifleri götürmeye başladı.

Kadı adı Gazino olan dizide, başrol erkek oyuncusu barış Arduç olduğu resmilik kazanmıştı. Şimdi gözler bayan oyunculardeyken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Dizi için Beren Saat'te evet dediği öğrenildi. Ayrıca kadroda iki kız arasında kalacak Arduç'un diğer partneri Merve boluğur olacağı yönünde.

Kerem Deren ve Pınar bulut ikilisinin kaleme alacağı Gazino dizisi için çalışmalar sürüyor.