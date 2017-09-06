Galeriler Videolar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109612
ALTIN
147.521
DOLAR
3.4294
STERLİN
4.4737
EURO
4.0919
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza sahip çıkıyoruz'
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza...
Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı...
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında işe başladı!
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında...
Kiliseye Kanlı Baskın : 8 Ölü
Kiliseye Kanlı Baskın : 8...
Midesinde uyuşturucu dolu prezervatif bulundu!
Midesinde uyuşturucu dolu prezervatif bulundu!

Barış Arduç Star TV yeni dizisinde partneri kim olacak

Yeni sezon tanıtımını yayınlayan Star TV'de Barış Arduç sürprizi yaşandı. Son olarak ekrana gelerek büyük ses getiren yakışıklı oyuncunun partneri kim olacak.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:26
Barış Arduç Star TV yeni dizisinde partneri kim olacak

Star TV 2017-2018 sezonu yeni sezon tanıtımı büyük ses getirmeyi başardı. Özellikle damga vuran iki isimden biri olan Barış Arduç'un yeni dizisi merak ediliyor. Ekranların yıldız ismi Arduç yeni bir dizisiyle kendi kanalına geri dönüyor. En son Kiralık Aşk dizisiyle milyonlarca hayranı olan yakışıklı oyuncu için gözler bayan başrol oyuncusuna çevrildi. Sır gibi saklanan Burak Özçivit ve Barış Arduç projelerinde kadın başrol oyuncusu için teklifler bu hafta götürülmeye başlanacak. 

Beren Saat ve Merve Boluğur!

Kulislerden gelen bilgilere göre Star TV yeni dizisi için teklifleri götürmeye başladı. 

Kadı adı Gazino olan dizide, başrol erkek oyuncusu barış Arduç olduğu resmilik kazanmıştı. Şimdi gözler bayan oyunculardeyken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Dizi için Beren Saat'te evet dediği öğrenildi. Ayrıca kadroda iki kız arasında kalacak Arduç'un diğer partneri Merve boluğur olacağı yönünde. 

Kerem Deren ve Pınar bulut ikilisinin kaleme alacağı Gazino dizisi için çalışmalar sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu
Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu
Alişan'ın babasından ayrılık sonrası ilk tepki geldi
Alişan'ın babasından ayrılık sonrası ilk tepki geldi
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza sahip çıkıyoruz'
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza sahip çıkıyoruz'
Hadise, Ablasının Mekanında Sahne Aldı!
Hadise, Ablasının Mekanında Sahne Aldı!
Bursa'da Murat Boz Rüzgarı
Bursa'da Murat Boz Rüzgarı
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Dizi Oyuncusu Barış Atay Gözaltına Alındı!
Dizi Oyuncusu Barış Atay Gözaltına Alındı!
İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var
İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var
Zeynep Özyılmazel, Yeni Single'ı İle Geliyor
Zeynep Özyılmazel, Yeni Single'ı İle Geliyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim