Barış Akarsu'nun Hayatı Film Olacak! Peki Başrol Kim Olacak?

Barış Akarsu Türkiye'nin en sevilen genç yeteneklerinden biriydi. Ancak ne yazık ki 28 yaşında bir trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Kısacık hayatına çok fazla şey sığdıran rock sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatı tüm gerçekliği ile seyirci ile buluşacak. Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film tarafından yapımcılığı üstlenilecek olan filmin çekimleri bu yaz başlayacak. Cast ve senaryo çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. Barış Akarsu'yu kimin canlandıracağı henüz netleşmedi.

Barış Akarsu 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk rock müziği sanatçısı ve dizi oyuncusu olan Akarsu ilk, orta ve lise eğitimlerini Amasra'da aldı. Lisedeyken Amasya Yelken Kulübüne katılarak profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilendi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Akarsu ilk olarak blok flütle ilgilenmiş. Fakat Akarsu'nun müziğe asıl ilgisi amasya'ya gelen müzisyenlerden etkilenmesi ile başlamış. Klavye, gitar ve mızıkaya büyük ilgi duyan Akarsu o dönemlerde 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve metal grup ve sanatçılarından büyük oranda etkilenmiştir. Bir süre Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalışmış ve garsonluk barmenlik müzisyenlik yapmıştır. Karadeniz Ereğli’sine taşınarak burada 4 yıl barlarda yerel televizyon ve radyolarda çalışmıştır. 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında birinci olmuştur ve İstanbul'a yerleşmiştir. Seyhan Müzik'in yapımcılığını üstlendiği ilk albümü Islak Islak’ı 31 Aralık 2004'te piyasaya sürmüştür. İkinci albümünü ise 3 Ağustos 2006 yılında çıkarmıştır. Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim dizisi’ne 2006 yılında başrol olarak katılmıştır. Ne yazık ki 29 Haziran 2007 Cuma akşamı kendi doğum gününde Torba Kavşağı’nda bir trafik kazası geçirmiştir. Barış Akarsu ile birlikte araçta bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman olay yerinde vefat etmiştir. Barış Akarsu hastaneye getirildiğinde kalbi durmuştur fakat acil serviste kalbi yeniden çalıştırılmıştır. 5 gün yoğun bakımda kalmasının ardından 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmiştir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 01:40