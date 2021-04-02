Barbaros Dizi Oyuncuları, Konusu ve Hikayesi

Geçen sezonda büyük başarılar toplayan TRT1, henüz hazırlık aşamasında olduğunu açıkladığı dizisi ile dikkatleri üzerinde topladı. Yeni dizinin isminin Barbaros olduğu ifade edilirken projenin barındırdığı özellikler duyanları meraklandırdı. Barbaros ismi ile ekranlara gelmesi planlanan dizinin, Türkiye’nin en pahalı yapımı olacağı belirtildi. Bugüne kadar yapılan projeler arasında en çok bütçe ayrılan dizi olmasının yanı sıra en büyük prodüksiyona sahip olunması da Barbaros dizi hakkında ilgi çeken bir gelişme olarak yorumlandı. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizinin ilk bölümünün yayın tarihi ise merak konusu oldu.

Hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilen ve televizyon ekranlarında yayın hayatına başladığı zaman rekorlar kıracağı tahmin edilen Barbaros isimli dizi, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını konu edinecek. Son dönemlerde televizyon kanallarında tarihi konuları içeren dizilerin artış göstermesi ile birlikte Barbaros da listeye eklenip izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Büyük ses getiren Diriliş Ertuğrul ardından Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamit ve Kuruluş Osman da en çok izlenen yapımlar arasında yer almıştı. Edinilen son bilgilere göre Barbaros dizisinin de tarihi bir yapım olması nedeni ile bu projelerin yanına ekleneceği öğrenildi.

Çok emek verilerek ve ciddi bir bütçe ile hazırlıklarını sürdürme aşamasında olan Barbaros dizisinin oyuncu kadrosunda çok başarılı iki ismin bulunduğu öğrenilmiştir. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, dizinin başrol oyuncuları olarak projede yer alacak ve hayranları ile buluşacaktır. Birbirinden başarılı isimleri kadrosunda bulunduran TRT1 dizisi Barbaros’un televizyon ekranlarında yayın hayatına başlayacağı ilk bölüm merak konusu olmuş ve izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya başlanmıştır. Tarihi bir dizi olarak bölümlerini yayınlayacak olan dizide Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa rolü, ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe tarafından canlandırılacaktır. Bir diğer sevilen isim Engin Altan Düzyatan da Astepe’nin hayat vereceği Barbaros Hayrettin Paşa’nın ağabeyi olan Oruç Reis karakterini ekranlara taşıyacaktır.