Baraj Nehir kimdir? Biran Damla Yılmaz Özel Hayatı Yaşı Rol Aldığı Diziler

Yayın hayatına 17 Mart tarihinde başlayan FOX TV’in sevilen dizi Baraj daha ilk bölümüyle ilgileri üstüne toplamayı başarmıştı. 2.sezonuyla devam eden dizinin baş rollerinde de Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Biran Damla Yılmaz ise hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından bahsettirmeyi başardı. Peki kimdir Nehir karakteri ve onu canlandıran Biran Damla Yılmaz? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

Aşk üçgenin yer aldığı dizinin yönetmeni ve senaristi ise Hasan Tolga Pulat. Nehir karakteri ise bu aşk üçgenin ortasındaki isim. İlk olarak dikkatleri üzerine Kırgın Çiçekler diziyle çeken Biran Damla Yılmaz şimdi de Baraj dizisinin baş rolünde karşımıza çıktı. İşte Damla Yılmaz’ın özel hayatı ve hakkında tüm merak edilenler.

Baraj Nehir kim? Biran Damla Yılmaz

Baraj dizisinde Nehir karakterinde gördüğümüz Biran Damla Yılmaz 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve Yengeç burcudur.

Biran Damla Yılmaz tarafından hayat verilen Nehir karakteri ise yetimhanede büyümüş ve güçlü duruşunu da burada kazanmıştır. Küçükken Zerrin ile tanışan Nehir onun tarafından yetiştirilmiş ve aynı onun gibi dolandırıcılığı öğrenmiştir. Fakat hayatından mutsuz olan Nehir kendini sadece fotoğrafını görmeden konuştuğu Nazım ile mutlu hissetmiştir. Tek dostu olan ve ondan yaşça büyük Orhan’ı dinleyerek Nazım ile tanışmak için yola çıkan Nehir’in hikayesi de böylece başlar.

Biran Damla Yılmaz ise 23 yaşında başarılı bir oyuncudur. Yengeç burcu olan oyuncu hala eğitimine devam etmektedir.

Şimdiye kadar ise kendini birçok yapımda rol alırken gördük. Fakat oyuncu kariyerine 2013 yılında başlamıştır. Dikkatleri üstüne Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül ile çekmiştir.

BİRAN DAMLA YILMAZ VE KARİYE ROL ALDIĞI DİZİLER

Kendisini televizyon ekranlarının efsane ismi Muhteşem Yüzyıl’da cariye rolünde gördükten sonra Yasak dizisinde Esma karakterin de tanıdık.

Beyaz Yalan dizisinde Nesrin olarak karşımıza çıkan güzel oyuncu Kırgın Çiçekler Eylül karakteriyle dikkatleri çekmeye başladı.

Daha sonra kendisini Canevim dizisinde Ceylan olarak tanıdık. Şu an ise güzel oyuncu FOX TV’in Baraj adlı dizisinde baş rol karakteri Nehir’e hayat vermektedir.