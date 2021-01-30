Baraj Dizisi Yeni Bölüm Gelişmeleri! Nehir Zor Durumda

Fox TV ekranlarında Salı akşamları seyirciler ile buluşan Baraj dizisi son haftalarda reyting oranlarını yükseltmiş durumda. İlginç hikayesi ile dikkatleri üzerine toplayan dizide herkes gizli işler ile uğraşırken yeni gelişmeler olayları farklı bir noktaya doğru sürüklemekte. Başrolünde Biran Damla Yılmaz’ın oynadığı dizi seyircilerden ilgi toplarken gelecek bölüm ile ilgili gelişmeler de merak konusu oldu.

24 bölümünü geride bırakan Baraj heyecanlı ve gergin bir hikayeye sahip. Zaman zaman gizli yapılan işler ile seyircileri de şaşırtan dizi bu kez güçlü bir hikaye ile geliyor. Son haftalarda dizinin reyting oranlarında artış gözükürken yeni bölüm ise merakla bekleniyor. 2 Şubat Salı akşamı Fox TV’de ekranlara gelecek olan dizide şaşırtıcı anlar yaşanmaya devam edecek. Nehir, Nazım’a sonunda Mert konusundaki gerçeği açıklarken Nazım ise ona inanmayı reddedecek. Bahar ise Mert için DNA testi yaptırırken Nazım ise habersiz bir şekilde yapılan testin sonuçlarını gösteren kağıdı Bahar’ın elinden alıp kendisi bakmak isteyecek.

Mert’in gerçekte kimin çocuğu olduğu Baraj’da yaşanacak tüm yeni gelişmeleri şekillendirecek. Mert’in, Nazım’ın çocuğu çıkması beklenirken bu iddianın doğruluğuna göre senaryoda köklü değişiklikler yapılabilir. Diğer taraftan Nazım’dan intikam almak isteyen Nehir Tarık ile evlenmeyi istemişken Mert konusundaki gerçeği açıklaması ile Nazım’ın eline koz vermiş oldu.

İzleyiciler bu gelişmeler karşısında Nehir karakterini eleştiri yağmuruna tuttu. Nehir’in, Mert konusundaki gerçeği Nazım’a açıklaması ile sorgulanan karakter oyuncunun yanlış yaptığı ve bunun sonucunda Nazım’ın oğlunu elinden alacağına dair yorumlar yazdı. Nehir’in Mert konusunda Nazım’a olan itirafı seyirciler tarafından hoş karşılanmazken Bahar karakteri için de gurursuz olduğu yönünde yorumlar geldi.

24 bölümünü geride bırakan dizinin 2 Şubat 2021 tarihinde ekranlara gelecek olan 25. yeni bölümü seyircilerle buluşmak için bekliyor.