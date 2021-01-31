Baraj Dizisi Tecavüzü Meşrulaştırarak Gösterdi! RTÜK'ten Bitir Talimatı

Salı günleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisine şikayetler yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Konunun detayı haberimizde

Baraj Dizisi Tecavüzü Meşrulaştırarak Gösterdi! RTÜK'ten Bitir Talimatı

Baraj dizisine  tepki çığ gibi büyüyor. Bir süredir Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izlenmesi oldukça yüksek olan baraj dizisine  tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.  Yayınlandığı her bölümde reyting rekorları kıran baraj dizisinde '' Zorla sahip olma'' sahnesi adı  kullanarak tecavüze başka bir boyut kazandıran dizi  sosyal medya  kullanıcıları tarafından oldukça tepki gördü, ''Hakan yapma'' sözleri ile dizide yankı bulan ses RTÜK tarafından yayından kaldırılabilir.  Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ''Zorla sahip olma sahnesi'' yani tecavüz esnasında Küçük bir çocuğun gözünün önünde ‘’ Hakan yapma’’  seslerinin yankı alması sonucu,  diziyi sevenlerin gözünde resmen bitirdi.  Tecavüzün   meşrulaştırarak gösterdiği için RTÜK diziyi bitirin talimatı verdi.  Yapımcılığını Medyapım’ın  ve No Dokuz Productions’ın,  üstlendiği başrollerinin Biran Damla Yılmaz,  Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu baraj dizisine tepkiler çığ gibi büyüyor.

  Dizide  Hakan adlı bir kişinin Nehir'e  tecavüz ettiği sahne tepki topladı. Sosyal medyada ise tecavüz  kelimesi yerine '' Zorla sahip oldu'' kelimesi ve ''Hakan yapma'' sahneleri nedeni ile Baraj dizisi kişiler tarafından şikayet  edilmeye devam ediyor.  Aynı zamanda dizinin tek şikayet aldığı sahne bu sahne değil ''Günah Gecesi'' adlı bir yer sahnesi aldığı tepkiler dolayısıyla yine RTÜK tarafından kaldırılmak isteniyor. 

Her salı günü yayınlanan reytingi  bol olan dizisi  yayından kaldırılmasa bile reytinglerinin oldukça düşeceği belli oldu.  Baraj dizisinin YouTube kanalında  21.  bölümün 3 dakikalık sahnesi  yayınlandı.  Yayın başlığının ‘Nehir'e zorla sahip oldu’ şeklinde atılması ile aynı zamanda açıklama kısmında, Hakan’ın kıskançlık kriz kötü şeyler yapmasına neden oldu, şeklinde açıklama yazmaları ve küçük bir çocuğun ‘Hakan yapma’ seslerini duyması üzerine videonun altına binlerce yorum geldi. Video ise tam 2.5 milyon izlenme aldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 14:46
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