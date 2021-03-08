Baraj Dizisi Oyuncusu Projeden Ayrılmak İstedi

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj, Salı akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Senaryo gereği farklı olaylar ve entrikalar her zaman mevcut olan dizide, hikaye çok hızlı bir şekilde akıyor. Karakterlerin ve özellikle Nehir’in yaptığı entrikalar ile Yasak Elma dizisine rakip olarak gelen Baraj, bugüne kadar 29 bölümünü geride bıraktı. Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam eden başarılı dizinin hayranları, Baraj’ın 30, yeni bölümünü ise merakla beklemekte.

Oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Gizem Karaca, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Sumru Yavrucuk’un bulunduğu dizi, ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile inanılmaz sahneler yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde seyirci ekran karşısında şoka uğrarken inanılması güç durumlar ile karşılaşılacak.

İlk olarak öldü zannedilen Halil, geri dönecek ve bu durum tüm işlerin karışmasına sebep olacak. Ardından Nehir'in Nazım ile birlikte olduğu geceyi hatırlaması Bahar'ın şaşkınlık içerisinde kalmasına sebebiyet verecek. Hamile olan Bahar iken Nehir de hamile olduğunu iddia edecek. Bunun yanı sıra nikahtan bir gün önce birlikte oldukları geceyi Bahar'ın yanında anlatan Nehir, tüm işlerin birbirine girmesine neden olacak. Diğer bir deyişle, Fox TV'nin entrikalarla dolu olan dizisi Baraj’da tüm işler birbirine karışacak ve içinden çıkılmaz bir hal alınacak.

Bununla birlikte bizi de bir ayrılık da söz konusu. Bahar'ın annesi rolü olan “Tülay” vefat edecek. Dizinin 30. bölümünde oğlu Hakan’dan sonra anne de toprağa verilecek. Sabriye Kara tarafından canlandırılan Tülay, bu şekilde diziden ayrılmış olacak.

Diğer taraftan Bahar ise annesinin ölümü ardından Nehir ile Nazım'ın arasını açmayı başaracak ve bununla kalmayacak. Tarık'ı kullanarak Nazım'ı kıskandırmaya ve Nazım'ın kendisine yaklaşmasını planlayıp bunun için çaba göstermeye devam edecek. Öldü sanılan bir karakterin tekrardan hayata dönmesi, tüm işleri altüst edecek iken yeni bir döneme de giriş yapılacak. Dizinin 30. yeni bölümü 9 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor olacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 21:38