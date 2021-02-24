Barack Obama'dan babası hakkında samimi itiraflar!

ABD'de 2008 ile 2016 yılları arasında Başkanlık görevini yürüten ve görevi 2016'da Donald Trump'a devreden Barack Obama, çocukluk günlerine dair önemli detayları paylaştı. Müzik dinleme platformu olan Spotify'ın "Stream On" adlı etinliğine katılan Obama, ünlü rock yıldızı Bruce Springsteen'e röportaj verdi. Barack Obama ile Bruce Springsteen arasındaki samimi sohbetlerin Obama tarafından Spotify'da yayınlanacağı aktarıldı.

"Evimize gelen bir yabancı gibiydi"

Paylaşılacak podcast hakkında bir fragman yayınlayan Barack Obama'nın babasıyla olan zorlu ilişkisinden bahsetmesi dikkat çekti. Kendisi henüz iki yaşındayken babasının evden ayrıldığını aktaran Obama, 8 yıl ortalarda görünmeyen babasının 10 yaşındayken birden çıkageldiğini kaydetti. Babasının sadece bir ay kendileriyle kaldığını belirten Obama'nın, babasından "o adam" diye bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı. "Adamla hiçbir şekilde bağ kuramadım" diyen ABD'nin eski başkanı, babasının aniden eve gelen bir yabancı gibi olduğunu ifade etti.

Podcastte hangi konularda sohbet ettiler?

Sohbet sırasında hem Obama hem de Springsteen, kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak ABD'nin genel sosyolojik durumunu değerlendirdi. Sohbette Bruce Springsteen'in de babasıyla olan ilişkisinden bahsettiği duyuluyor. "Renegades: Born in the USA" adlı podcastin geçen yıl birkaç günde kaydedildiği belirtiliyor. Podcastin ilk bölümünde Obama ile Springsteen, arkadaşlıklarının ilk günlerini anarak hikayeler anlatıyor. Podcastin ikinci bölümünde ABD'deki ırk konusu ele alınıyor. Diğer bölümlerde ise müzikten sinemaya kadar hayatın birçok farklı yönüyle ilgili sohbetler ediliyor. Obama, ilerleyen birkaç haftada bu sohbetleri yayınlayacağını Twitter'dan duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 13:00