Banksy'nin eserini yaktılar, videoya çektiler!

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, akla gelmeyen sokaklarda çeşitli zamanlarda duvarlara resimler çiziyor Çizdiği resimleri Instagram hesabından paylaşan gizemli sanatçı Banksy'nin ismi bilinmiyor. İronik ve eğlenceli çalışmaları ilgiyle takip edilen Bansky'nin "Moronlar" adlı eserini satın alan kripto para blok zincir şirketi "Injective Protocol" ilginç bir işlem gerçekleştirdi. Banksy'nin eserini canlı yayında yakan Injective Protocol, resmi dijital bir esere dönüştürdüklerini açıkladı.

Eserin üstünde ne yazıyordu?

Eserin yakılıp yok edildiği anı videoya çeken şirket, bu anları yayınlayarak bir dijital değere dönüştürdüklerini ifade etti. Şirket, Moronlar adlı eseri 2006 yılında 95 bin dolara satın aldıktan 15 yıl sonra eseri yakmış oldu. Gizemli sanatçı Banksy'nin eserinin üzerinde "Siz moronların sahiden de bu b.ktan şeyi satın alacağınıza inanamıyorum" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. 15 yıl önce sattığı eseri artık sadece dijital ortamda görülebilecek olan Banksy'nin bu duruma verdiği tepki bilinmiyor.

"95 bin dolarlık bir iddia"

Dijital pazar OpenSea’de bulunan blok zincir teknolojisini kullanan Injective Protocol, "Moronlar" eserinin dijital temsilini yarattı. Eserin yakılması ve videosunun çekilmesiyle ilgili farklı yorumlar geldi. Bazıları bunu "aptalca ve punk" olarak nitelerken bazı yorumcular ise bunun "sanat tarihindeki bir dönüm noktası" olduğu görüşünü savundu. Yorumlardan biri ise, "Yok olan bir Banksy resminin, var olan resimden daha değerli olduğuna yönelik 95 bin dolarlık bir iddia" şeklindeydi.