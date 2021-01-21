Bamsı Bey Kimdir? Kuruluş Osman Nurettin Sönmez Kimdir?

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte tarihte önemli yer kaplayan Bamsı Bey’de tekrar gündeme geldi. Bamsı Bey’in hayatı, kim olduğu nerede ve ne zaman hayata veda ettiği araştırılmaya başlandı.

Tarihi aksiyon ile başarıyla harmanlayan Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakterinin başına gelecekler oldukça merak ediliyor. Bir yandan da Bamsı Bey karakterine hayat veren Nurettin Sönmez de gündem oldu. Tarihte Bamsı Bey kimdir ve Bamsı Bey karakterine can veren Nurettin Sönmez kimdir vatandaşlardan tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Bamsı Bey, dizi de Osman Bey’in en yakın dostlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Peki gerçekte de öyle midir?

BAMSI BEY KİMDİR?

Hem Diriliş Ertuğrul hem de Kuruluş Osman dizilerinde gördüğümüz Bamsı Beyrek, Dede Korkut dizilerinde de yer almakta.

Bamsı Alp Karakterinin ise gerçekte yaşamış olan Bamsı Beyrek esinlenerek dizi için kurgulanmış olan kurmaca bir kişiliktir.

Hikayelere baktığımızda ise, Dede Korkut’un hikayelerinin ana karakterlerinden biri olan Salur Kazan’ın en iyi dostu olarak ortaya çıkar. Ayrıca tüm Oğuz Beyleri arasında da oldukça yakışıklı olan dört beyden biridir. Bamsı Beyrek ismine ise sadece Dede Korkut hikayelerinde değil onun dışında da rastlamak mümkündür.

Bamsı Beyrek ise bundan uzun süre önce Oğuz döneminde yaşamış ve iç savaşta da yer almışı. İç Oğuz ve Dış Oğuz iç savaşında Bamsı Beyrek, İç Oğuzları desteklemektedir. Bunun nedeniyle de kaçırılan Bamsı Beyrek yaralanır. Fakat ölüm tarihi net olarak bilinmemektedir.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği mezunudur. Ayrıca Oyunculuk Okulu ve Yeditepe üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Uzunca bir süre Çin’de yaşayan Sönmez burada yoğun bir antrenman almıştır. İlk olarak ise kendisini Mavi Kelebekler adlı bir dizide gördük. Ardından ise tarihi bir dizi olan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde yer aldı.

NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Kendisini 2011 yılında ilk kez Mavi Kelebekler dizinde Branko karakterine can verirken tanıdık. Daha sonra ise Osmanlı’da Derin Devlet adlı dizi de 2013 yılında Gaddar Ali karakterini canlandırdı.

2013 yılında gelindiğin de Sönmez’i Tatar Ramazan dizisinde Ulvi karakterine hayat verirken gördük. Daha sonra oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek rolünde yer aldı.

Şu an ise Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek adlı karaktere can vermektedir.