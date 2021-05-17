Baht Oyunu Kadrosu ve Dizi Konusu

Kanal D’nin yaz dizilerine bir yenisi daha eklendi. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni Yaz dizisi ‘Baht Oyunu’, yakın bir zamanda ekranlara gelecek.

Romantik komedinin tadına varacağımız dizi, genç yetenekleri ve usta isimleri bir arada buluşturuyor. Yaz sezonunun favori dizilerinden olacağı yönünde şimdiden sinyal veren ‘Baht Oyunu’nun çekimleri son sürat devam ediyor. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ‘Baht Oyunu’ çok yakında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda, Hande Subaşı, Funda İlhan, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez,Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli, İrem Yüksel, Emrah Ben, yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yakın zamanda yayınlanacak. Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yine birbirinden heyecanlı gelişmelere sahne olacak.

Baht Oyununu Dizisinin Konusu

‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesidir.

Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir. Çevresinde olup bitenleri bir tavrım farkına varamayan, varsa da iç sesinin dinlemekten vazgeçemeyen Ada'nın doğru kişi olarak tanımladığı adam gerçekten de çalışmış olduğum şirketin sahibi Bora mı? Dizi yanlış yerde ve yanlış zamanda birbirlerine hisleri olan ikilinin aşk macerasını anlatıyor.

Baht Oyunu 1. Bölüm Özeti

Kanal D ekranlarında İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanırken ve şimdiden yaz sezonun favori diziler arasında olacağı sinyalini veren Baht Oyunu 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yakın zamanda yayınlanacak. Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yine birbirinden heyecanlı gelişmelere sahne olacak.