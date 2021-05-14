Bahar Candan'dan Şaşırtan İddia! ''Dörtte Birini Kullanıyorum''

Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu.

Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Candan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı ‘Gör Beni’ ye konuk oldu. Candan, programda yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündemine düştü.Programda giymiş oldu kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı. Candan, kıyafeti Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiğini söyledi.

Genç kız daha önce Instagram hesabı üzerinde üzerinden 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş aradığını açıklamıştı. Bahar Candan, bu kadar paraya insanların onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.

Bahar Candan'ın diğer bir açıklaması ise yine programa damgasını vurdu. Candan, "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine programın sunucusu Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

Bu cevabın üzerine 23 yaşındaki Bahar Candan "Estağfurullah, aslında 'esta piti piti' demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum" açıklamasını yaptı. Candan programdaki açıklamaları ve Nur Yerlitaş'ın tasarım olan kıyafetiyle sosyal medyada da gündem oldu.

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda, yarışmacı olarak katılan Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa katılan Bahar Candan, sürekli gündem haline geliyor. Candan, zaman zaman Instagram üzerinde açtığı ilanlar ya da fotoğraflarına yapmış olduğu şoklar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak 'Doya Doya Moda' abla yarışma programına yarışmacı olarak katılan Bahar Candan, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" diyerek seslenmişti.

Candan, paylaşmış olduğu ilanda paralı arkadaş için koşullarını sıraladı. 23 yaşındaki genç kız; "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" açıklamasını yaptım. Bahar Candan'ın bu iş ilanı sosyal medyada gündem haline gelirken, bazı kişiler bu ilanı ti’ye alırken, bazı kişiler ise ilana nereden başvuracakları konusunda, "Nereden başvuruyoruz?', 'Nasıl CV yollayabilirim bu meslek için?' yorumlarını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 21:27