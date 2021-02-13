Babasının “Tam Söz Hakkı” Talebi Reddedildi: Britney Spears, Servetini Babasıyla Yönetecek

Ünlü şarkıcı Britney Spears, müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. 39 yaşındaki Spears, özel hayatındaki bazı sorunların ardından 2008 yılında babasının vesayeti altına girdi. Aradan geçen 12 yılın ardından Spears, babasının serveti üzerindeki kontrolüne son vermek için mahkemeye başvurdu. Kasım ayında görülen davada yargıç, Spears’ın servetini babası ile birlikte yediemin şirketi formatında bir vakıf ile yönetilmesine hükmetti.

Babası itiraz edip, Spears’ın servetinde tam vasi olmak istedi

Los Angeles’ta görülen davada Britney Spears’ın babası Jamie Spears mahkemenin kararına itiraz etti. Ancak yargıç itiraz talebini reddetti. Bununla birlikte Spears’ın babası, servet üzerinde eş-vasi olacak. Jamie Spears, vakıfla birlikte çalışacak yatırım teklifleri sunacak.

Britney Spears, babasının eş-vasiliğini protesto etmek için iki yıldan fazla süredir konser vermiyor. Britney Spears’ın avukatı, ünlü şarkıcının babasından korktuğunu ve artık kariyerini kontrol etmesini istemediğini söyledi. Jamie Spears’ın avukatları ise Spears’ın babasının iyi bir vasi olduğunu, ABD’li şarkıcıyı borçlu durumdan alıp 60 milyon dolar servete ulaştırdığını söylüyor. Vasilik, ABD’de fizik ya da akıl sağlığından endişe duyulan kişiler için gelen hukuksal bir düzenleme.