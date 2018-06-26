Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - DJ Doğukan Manço, Emre Altuğ ile bomba gibi bir proje hazırladıklarını belirterek, "Bugüne kadar prensip olarak 'yapmam' dediğim bir çalışma yaptım. Babamdan bir çalışma yapıyorum. Bu parçanın remixini yapmıştım ama coveri yapmamıştım, geliyor" dedi.

Alanya Belediyesi'nin Radyo D, Dream ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunda bu yıl 18'incisini düzenlediği Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da DJ performansı sergiledi. 15 bine yakın kişinin izlediği performansında kendi remixlerinin yanı sıra birçok Türkçe ve yabancı pop şarkılarını da dinleten Doğukan Manço, yaklaşık 1.5 saat mikserin başında kaldı.



'İLK PROFESYONEL SAHNEM ALANYA'

Performansının ardından Doğukan Manço, gazetecilere açıklama yaptı. Profesyonel olarak ilk defa sahneye Alanya'da çıktığını hatırlatan Doğukan Manço, "Daha önceleri ufak etkinlikler yapıyordum ama Alanya Belediyesi'nin davetiyle ilk defa bu kadar kalabalığa sahnemi aldım. 2011 yılında ilk profesyonel sahnem de burada oldu. Sonraki sene bir daha geldim. Aradan yıllar geçti yeniden burada olmak benim için çok onur verici. Seyirci her zaman çok güzel, müthiş bir geri dönüş oldu. Festivallere başlayalı 2 ay oldu. Yaklaşık 10 üniversitede yer aldık. Esasında kariyerimin zirvesindeyim şu anda. Hayatta en çok istediğim şey üniversite şenlikleriydi. Geçen sene çok şenlik aldım ama bu sene daha fazlasını aldım" dedi.

'BABAMDAN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUM'

Bu yılki çalışmaları hakkında da konuşan Doğukan Manço, yaklaşık 1 yıldır bomba gibi bir projeyi hazırladıklarını vurguladı. Manço, "Bir senedir söylüyordum çıkacak diye tarih belli oldu. 2 hafta sonra çok değişik bir çalışmam çıkıyor. Bugüne kadar hiç yapmadığım tarzda bir şey. Emre Altuğ ile yapacağımız çalışma olacak. Emre Altuğ'un seslendirdiği bir parça olacak. Bugüne kadar prensip olarak 'yapmam' dediğim bir çalışma yaptım. Hadi onu da paylaşayım sizle, babamdan bir çalışma yapıyorum. Bu parçanın remixini yapmıştım ama coveri yapmamıştım, geliyor" diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 15:42