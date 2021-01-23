Babam Çok Değişti Final Mi Yapıyor? Kanal D dizisi ekranlara veda ediyor

Usta oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan İyi Aile Babası, düşük reyting sebebiyle isim ve senarist değişikliğine gitmişti. Senaryoyu Birol Güven'in devralması ve isminin Babam Çok Değişti şeklinde değiştirilmesine rağmen dizinin reytingleri istenen sonucu vermedi. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklar, Melek Baysal, Timur Acar, Salih Kalyon'un oynadığı dizi uzun zamandır sallandıtaydı. Yapılan açıklamayla birlikte Babam Çok Değişti dizisinin 28 Ocak Perşembe günü final bölümüyle yayınlanacağı açıklandı.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında başlayan dizinin başlamasıyla bitmesi bir oldu. Babam Çok Değişti dizisi sadece 7. bölüm ekranlarda kalabildi. Dizinin yayından kaldırılma nedeni olarak ise reytingler gösteriliyor. Dizi başarısız dört bölümün ardından radikal kararlar alarak köklü bir değişikliğe gitmişti. İlk olarak dizinin senaristi usta isim Birol Güven başa geldi. Dizinin kötü imajını ortadan kaldırmak için isim değişikliğine de gidildi. İyi Aile Babası ismi yerine Babam Çok Değişti ismiyle yola devam kararı alındı.

Yapılan tüm hamleler yetersiz kaldı. Tüm değişikliklere rağmen Perşembe günü reytinglerinde dizinin sıralaması oldukça gerilerde kaldı. Yaşanan bu durum sonrasında Kanal D dizi için final kararı aldırdı. Önümüzdeki hafta son bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin hayranları ise diziye şans tanınmadığı için oldukça kızgın. Öyle ki dizi sadece 7 bölüm yayınlayarak ekranlardan kaldırılmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 17:20