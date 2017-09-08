Azeri Kızı Günel'İn son hali görenleri şaşkına çevirdi

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Estetikle bambaşka biri olan Günel, oyuncu Birce Akalay'a benzetildi.

İLK ÇIKTIĞINDA KAŞLARINI BİLE ALDIRMAMIŞTI

Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' diye açıklamıştı.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI

31 yaşındaki şarkıcı geçen aylarda burnuna estetik yaptırdı. Yeni albümü 'Azılı bela' imajında radikal bir değişiklik yapan Günel, Instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİRCE AKALAY'A BENZETTİLER

Instagram'da 394 bin takipçisi bulunan sanatçıyı yeni görüntüsü nedeniyle bazı hayranları oyuncu Birce Akalay'a benzetti.