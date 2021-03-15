Ayşegül Çınar, Yasak Elma'dan kovuldu!

Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar'ın aracında 19 gram uyuşturucu bulunması ve gözaltına alınması magazin dünyasının gündemine oturdu. Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlenen ve ardından başka bir mekana geçmek üzere aracına binen 22 yaşındaki Ayşegül Çınar'ın aracında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine polis aracı durdurdu. 19 gram uyuşturucunun arabanın bagajında bulunması üzerine şaşırdığı gözlenen oyuncu Ayşegül Çınar, geçen yıl ayrıldığı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine kumpas kurmuş olabileceğini söyledi.

Sevgilisi kumpas mı kurdu?

Ayşegül Çınar'ın verdiği ifade sonrası Furkan Çalıkoğlu da gözaltına alındı. Daha sonra her iki isim de "adli kontrol şartıyla" salıverildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ayşegül Çınar'ın avukatı, 22 yaşındaki oyuncunun bir kumpasla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kamera kayıtlarının ve kanıtların incelendiğini kaydeden avukat, Ayşegül Çınar'ın serbest kaldığını ve adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Yasak Elma'dan ayrılık kararı

Ortaya çıkan uyuşturucu haberleri sonrası 22 yaşındaki Ayşegül Çınar'ın Yasak Elma dizisindeki rolüyle ilgili bazı soru işaretleri ortaya çıktı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, Lila karakterine hayat veren Ayşegül Çınar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yasak Elma dizisindeki rolünden kovulan Ayşegül Çınar, bu konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. 1999 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ayşegül Çınar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 11:38