Ayşegül Çınar: Travmalar Yaşadım Ama Güçlü Kalmayı Başardım

Ayşegül Çınar son dönemlerde magazin gündeminin en üst sıralarında yer almış ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile sorunlar yaşamıştı. Son olarak eski sevgilisinin, aracına uyuşturucu madde koyduğunu öne süren oyuncu Çınar, Furkan Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Önceki gün ise Kuruçeşme'de kameralara yakalanan Ayşegül Çınar, genç yaşında çok ağır travmalar tecrübe ettiğini, psikolojik olarak zor bir dönem yaşadığını ancak güçlü bir yapısı olduğunu fark ettiğini belirtti ve yaşadığı zor durumlar karşısında güçlü kalabildiğini dile getirdi.

Son olarak uyuşturucu olayı ile magazin gündeminde yer alan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi daha önce de sorun yaşanmıştı. Uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski sevgilisi hakkında mahkeme sürecinin de devam ettiğini belirten genç oyuncu Ayşegül Çınar, bu sebeple ilgili olay hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Ünlü isim Ayşegül Çınar, Beylikdüzü'nde arkadaşları ile bir mekanda eğlenmiş ve ardından Etiler'deki evine gitmek için yola çıkmıştı. Ancak yolda polis uygulamasına takılan oyuncu, bagajında bulunan 20 gram uyuşturucu ile şok olmuştu. Otomobilin bagaj kısmında 20 gram uyuşturucu madde çıkan Ayşegül Çınar, polis ekipleri tarafından o gece Etiler Karakolu'na götürülmüştü ve tüm iddiaları reddetmişti.

Eski erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu ve onun aracına uyuşturucu yerleştirdiğini anlatan ünlü isim Ayşegül Çınar, adliyedeki işlemlerin tamamlanması ardından iki kişi ile birlikte çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hakkında çıkan haberler ve sosyal medyada yer alması ile birlikte avukatı aracılığı ile bir açıklamada bulunan güzel oyuncu Ayşegül Çınar, kendi cephesinden yapılan yazılı açıklamada konuyu açıklamış ve düşüncelerini belirtmişti. Avukatı aracılığı ile yapılan açıklamada müvekkilinin maalesef kurulan kumpas sonucunda Türkiye'de ağır bir yaptırımı olan bir suç isnadı ile gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak alınmış olan ifadelerden, dosyada toplanan delillerden ve kamera kayıtlarından da açık bir şekilde anlaşıldığı üzere kumpasın sonuçsuz kaldığı ve müvekkilin serbest bırakıldı ve bu şekilde adaletin tecelli ettiği açıklanmıştı.