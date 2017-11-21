Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !

Yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Aldinç sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.Kariyerine şarkıcı olarak başlayan, sonrasında oyunculuktaki başarılarılarla da öne çıkan Ayşegül Aldinç sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına giren güzel sanatçı instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı salladı.

AYŞEGÜL ALDİNÇ'İN O PAYLAŞIMI

Aldinç'in bu karesi çok sayıda beğeni alırken şarkıcının yıllara meydan okuyan güzelliğine gelen yorumlar da dikkat çekti.