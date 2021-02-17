Ayşe Hatun Önal Şaka Programı ile Ekranlara Geri Dönüyor

Ayşe Hatun Önal’ın sürpriz bir program yapacağı haberi öğrenildi. Programın isminin “Evdeki Sesler” olacağı açıklanırken ünlü bir radyocu ile birlikte telefonla aradığı kişileri eğlendirme üzerine kurulu olacak olan programda seyirciler keyifli dakikalar yaşayacak. Ayşe Hatun Önal “Evdeki Sesler” isimli programda telefon yardımı ile insanları arayacak ve kendine özgün şakalar yaparak izleyicilerin eğlence dolu dakikalar yaşamasını sağlayacak. Programın doğaçlama bir şekilde çekileceği ve insanları eğlendirip güldürme amacı taşıdığı öğrenilirken diğer taraftan Evdeki Sesler isimli projenin müzik ziyafeti sunacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Ayşe Hatun Önal, ekranlara geri döneceğini evdeki sesler isimli şaka müzik programı ile birlikte seyircilerin daha önceden kendisi hakkında bilmediği bir özelliğini de ortaya çıkarıp sunacak.

Bir radyocu ile birlikte çekimleri yapılacak olan programın sabah saatlerinde dinleyici ile buluşacağı haberi ifade edildi. Ayşe Hatun Önal, yer alacağı bu eğlenceli proje için 5 programlık bir anlaşma gerçekleştirdi.

Ayşe Hatun Önal kimdir? Kaç yaşında? Boyu ve Hayatı

Ayşe Hatun Önal 29 Temmuz 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan ünlü isim Önal Adana doğumludur. Liseyi doğduğu şehirde okuyan şarkıcı lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi’nde almıştır. 1999 senesinde ise Miss Turkey’de Türkiye güzeli seçilerek mankenlik yapmaya başlayan şarkıcının uzun yıllar boyunca mankenlik yaptığı ve ardından sunuculuk işi ile uğraştı bilinmektedir. 2003 senesinde Çeksene Elini şarkısı ile tanınan Önal, ilk şarkısından 5 yıl sonra “Sustuysam” isimli albümünü yayınlamıştır. Çeşitli ödüller kazanan ünlü şarkıcı, “Kalbe Ben” şarkısı ile ise kariyerinde parlama noktasını yaşamıştır. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirerek halkla ilişkiler bölümünü okumaya hak kazanan ünlü manken ve şarkıcı, üniversitede okuduğu yıllarda özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak iş hayatına atıldı. ancak başarılı isim Ayşe Hatun Önal, 2. sınıf sonrasında hayallerini gerçekleştirme kararı aldı ve eğitimine son vererek şarkıcılık üzerine yöneldi. Ünlü şarkıcının Türkiye güzeli seçildikten sonra Can Gürzap tarafından diksiyon dersleri alarak özel bir kanalda sunuculuk yaptığı da bilinmektedir.