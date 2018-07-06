Ayça Varlıer Boğaz’ın Serin Sularına Atladı

Ayça Varlıer, oyunculuğun hakkını verdi. ‘Kalk Gidelim’, yeni sezon çekimleri sırasında eğlenceli dakikalar yaşanırken, İstanbul’da gerçekleşen çekimler sırasında Varlıer, rolü gereği denize atladı. Çekimler sırasında oldukça rahat olan güzel oyuncu, denizin içinde gülerek poz vermeyi de ihmal etmedi Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, Varlıer’e dublör teklif etti ancak dublör istemeyen Ayça Varlıer “Dublör istemiyorum, Ben deniz kızıyım” diyerek teşekkür etti ve kendisi boğazın serin sularına atladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 13:03