Ayça Erturan Kimdir? Yaşı, Boyu ve Hayatı

Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve yazar olan Ayça Erturan 1 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan Erturan aslan burcudur. 170 cm boyunda ve 60 kilo olan oyuncunun saç ve göz rengi kahverengidir. Bir ablası olduğu öğrenilen Ayça Erturan, Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.

Annesi ev hanımı babası ise bankacı olan başarılı isim, 31 Ağustos 2012 tarihinde uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girmiştir. Hayatının en güzel senelerinin çocukluk zamanı olduğunu belirten oyuncu Ayça Erturan, seksenler ve doksanların kesiştiği dönemde çok güzel bir çocukluk dönemi yaşadığını anlatmıştır. Kendisinin “Susam Sokağı’nı” izlemesi ve annesinin hazırladığı kıymalı harcı ekmek arası yapıp yemesi Erturan için o yıllarda bir vazgeçilmezmiş. Bir gün çocuğu olursa ona da Susam Sokağı’nı izletmek istediğini açıklayan Erturan, küçükken tam bir sokak çocuğu olduğunu da ifade etmiştir.

Eğitim hayatında ise ilk, orta okul ve lise eğitimini İstanbul’da alan başarılı oyuncu lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. BKM Mutfak’a girişini kariyer hayatını dönüm noktası olarak gören oyuncu Ayça Erturan, BKM için CV bıraktığını ve ardından mülakata çağrıldığını söylemiştir. 3000 kişinin başvuru yaptığı BKM’de mülakatı geçtiğini ve ardından gelen performans sınavının da iyi geçtiğini belirtmiştir. Asıl okulu olarak BKM’yi gördüğünü açıklayan Ayça Erturan, çoğu şeyi ve özellikle yazmayı orada öğrendiğini ve mizah yapmak isteyenler içim BKM Mutfak’ın bulunmaz bir fırsat olduğunu söylemiştir.

İlk kez Avrupa Yakası isimli dizide Banu karakterine hayat vermesi ile televizyon macerasına adım atan sevilen isim, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programı ile de büyük bir kitleye kendisini tanıtmıştır.

Genel olarak neşeli, güler yüzlü, pozitif, azimli ve hayatı akışına bırakmayı bilen biri olarak kendini tanımlayan Erturan, hayatta öğrendiği en önemli dersin kendi doğrularının başkalarını doğruları olmadığını anlamak olarak açıklamıştır. Kimin ne yaşadığını bilemiyoruz şeklinde ifadelerde bulunan Erturan, hem yanlışların hem de doğruların insanların özeli olduğunu düşünmekte.