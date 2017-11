Avatar Atakan'a hapis şoku ! Avatar Atakan'dan açıklama geldi...

Avatar Atakan'a büyük şok ... 'Avatar' lakabıyla tanınan Türk kick boks, Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan hakkında "Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan hapis cezası istendi.

6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenene Avatar Atakan'ın iddianame kabul edilirse eğer hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Atakan Arslan, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde muhabir Avatar Atakan'a 'Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?' diye soruyor , Atakan Arslan ise cevaben ''Hepsinin …'' diyor.

AVATAR ATAKAN'DAN AÇIKLAMA

"An itibarıyla sanal alemde adi, şahsiyetsiz, şeref yoksunu bir şahsın aleyhimde yaymış olduğu bir videoya denk geldim. Birkaç yıl öncesine ait olan bu videoda müzik dinlerken sanki halkıma küfrediyormuş gibi söyleneni farklı şekilde algılatarak bizi ve değerlerimizi hiçse sayan bu aşağılık mahlukata sadece yazıklar olsun diyorum. Ben ki, sadece bayrağımız için dünyanın dört bir yanında savaşmış bir adamım. Bu yapılan karalamalar beni ve ülkesini seven herkes için yalnızca bir masal niteliğindedir. Bu şahış ve yayan fake hesaplar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. En kısa zamanda adalet yerini bulacaktır. Her zaman dediğim gibi 'Allah var sıkıntı yok'