ATV'nin yeni dizisinde gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız! Kardeşlerim dizisine geri sayım!

ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin ilk fragmanı yayınlanarak dizinin yayın tarihi belli oldu. İlk fragmanı ile merak uyandırmayı şimdiden başaran Kardeşlerim dizisi güçlü kadrosuyla da dikkat çekti. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? İşte diziye ait bilgiler haberimizin devamında yer alıyor..

Yapımını NGM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında çok yakında başlıyor. Genç kadrosu dikkat çeken dizide senaryo da bomba gibi !

Daha önce Aşk ve Mavi, O Hayat Benim ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerin senaryosunu üstlenen başarılı senarist Gül Abus Semerci'den dram dolu bir dizi geliyor. Diziyi izlerken gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

Kardeşlerim dizisinin kadrosunda kimler var?

Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak Kaan Sevi Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Cihan Şimşeki Sabahattin Yaku,t Recep Usta ,Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Simge Selçuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?

Kardeşlerim dizisinde yürek burkan hikaye; birbirine kenetlenen 4 kardeşlerin annesi ve babasını kaybettikten sonra acı dolu yaşam mücadelesi gözler önüne serilecek. Kardeşlerin hayat mücadelesindeki davranışları, birbirlerine destek olmaları, yılmadan yıkılmadan mücadele etmeleri, umutları ise büyük ilgi çekecek. Aile olmanın öneminı hissettirerek duygusal anlar yaşanırken kimi zamanda küçük mutluluklarla neşeli anlara tanıklık edilecek. ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerimin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kardeşlerim dizisi 20 Şubat Cumartesi saat 20:00'de ATV'de başlıyor!

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 16:36