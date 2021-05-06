ATV Sevilen Dizisi İçin Final Kararı Aldı

Başarılı kanal Atv'de önceki hafta Hercai isimli televizyon dizisi ekranlara veda etmişti. Dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin rol alırken proje final karar alarak ekran ömrünü tamamlamıştı. Dizinin başrol oyuncuları olan Akınözü ve Şahin ise bu proje ile şöhretin kapılarından giriş yaptı. İkili dünyanın dört bir tarafından hayran kitlesine ulaştı ve güçlü geri dönüşler ile karşılaştı. Ünlü oyuncular büyük popülerlik yakalarken Atv'de final kararı alacak olan bir dizinin daha olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncular Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın başrol oynadığı Akıncı isimli televizyon dizisi projesi de ekranlara veda etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar 18. bölümünü ekranlara taşıyan başarılı dizi Akıncı, 7 Mayıs Cuma akşamında 19. yeni bölümün ekranlara getirecek. 14 Mayıs Cuma gününde ise dizinin 21. yeni ve final bölümü izleyici kitlesi ile buluşacak. Bu bilgiler ışığında Atv, dizisinde final yaptırırken yeni bir dizinin de başlayacağı haberine ulaşıldı.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ Film, bu kez yeni bir dönem dizisi ile ATV ekranlarında projesini yayınlayacak. Bozdağ Film imzalı olarak seyirci kitlesi ile buluşacak ve Harzemşahların büyük komutanı olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu edinecek olan yeni proje Bozkır Arslan'ı Celalettin’den 2. tanıtım videosu izleyici kitlesi ile buluştu. Yayınlanan ilk tanıtım videosu milyonlarca izlenmeye ulaşırken projenin hayranlarından büyük beğeni de toplandı öğrenildi. Bozkır Arslan'ı Celalettin isimli televizyon birisi projesi kısa zaman içerisinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Kahraman komutan Celalettin Harzemşah’ın heyecan ve aksiyon dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslan'ı Celalettin’in 2. tanıtım videosu da izleyicilerin nefesini kesti. Dizinin zengin oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonunu gözler önüne seren ikinci tanıtım videosu yayınlandığı an itibarı ile büyük bir coşku ile karşılandı.